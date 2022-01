Bimbo di 6 anni regala il suo salvadanaio alla Croce Rossa: un riconoscimento speciale per il piccolo benefattore

Good News

6 anni bastano per fare grandi gesti di solidarietà. Il piccolo Kolton ha deciso di donare il proprio salvadanaio ai volontari della Croce Rossa e loro lo hanno premiato in modo davvero speciale

Kolton, un bambino di appena 6 anni, ha deciso di fare un gesto semplice ma potentissimo per la vigilia di Natale. Il piccolo ha donato il suo salvadanaio alla Croce Rossa di Cermenate, un paese in provincia di Como nel quale risiede con la famiglia. La donazione non è passata inosservata e i volontari della CRI hanno deciso di premiarlo in un modo davvero speciale.

Salvadanaio alla Croce Rossa: destinato ai bimbi più poveri

Kolton Ndoj è il protagonista di questa bellissima storia. Il piccolo, che compirà 7 anni il prossimo aprile, frequenta le scuole elementari di Bregnano e vive a Cermenate con la famiglia di origini albanesi.

Alla testata La Provincia, la madre Julanda ha raccontato: “Mi ha detto che lui voleva una cosa sola, aiutare quei bambini [meno fortunati di lui N.d.R.]. Io allora ho pensato che se c’è una realtà nella quale si può avere fiducia è la Croce Rossa, quindi siamo andati da loro.”

Ed è così che le parole di Kolton sono diventate fatti. La vigilia di Natale, il piccolo si è recato con la mamma al centro commerciale di Vertemate Con Minoprio. La destinazione era il banchetto della CRI dove i volontari impacchettavano i regali in cambio di una donazione da devolvere alle famiglie in difficoltà.

Tra lo stupore e la commozione dei presenti, Kolton ha offerto il proprio salvadanaio a forma di maialino.

Kolton, volontario Cri ad honorem

Il gesto di Kolton ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei volontari tanto da spingerli a ringraziarlo in un modo davvero speciale. In occasione dell’ assemblea del gruppo di Cermenate della Croce Rossa, il presidente Danilo Fasola e il vice Massimo Gilardi hanno insignito il piccolo della qualifica di volontario CRI ad honorem.

In più, il bimbo ha ricevuto anche il modellino di un’ambulanza, i sorrisi, gli applausi e la gratitudine di tutti i presenti.

Anche sui social la notizia si è diffusa velocemente e il gruppo locale della Croce Rossa gli ha dedicato un post su Facebook per ringraziarlo: “Questa sera, un occasione della nostra assemblea di Comitato, abbiamo premiato il giovane Kolton, che la vigilia di natale si è presentato presso il nostro centro pacchi al Gigante di Vertemate, offrendoci il suo salvadanaio a favore dei bambini poveri! È stato insignito della qualifica di giovane volontario CRI ad honorem! È stato un onore averlo tra noi.”