Heidi: mercoledì 5 gennaio 2022 su Rai1 va in onda il film sull’amato personaggio dei cartoni animati

TV e Spettacolo

Torna in televisione l'iconica bambina gioiosa dal nome di Heidi. La sua vita viene raccontata nella pellicola in onda su Rai1, dal rapporto con il burbero nonno a quello con gli amici Peter e Clara. Scopri tutto quello che c'è da sapere sul film.

Su Rai1 mercoledì 5 gennaio 2022 va in onda su Rai1 il film che racconta la nota storia di uno dei personaggi dei cartoni animati più amati di sempre. A partire dalle ore 21:30 circa va infatti in onda sulla rete ammiraglia della televisione pubblica la pellicola dal titolo di Heidi, in cui ci viene mostrata l’iconica vita della gioiosa bambina che prima vive in montagna con il nonno e che poi viene definitivamente stravolta quando deve trasferirsi in città. Le curiosità, il cast e la trama completa del film in onda su Rai1.

Heidi: le curiosità ed il cast del film

Heidi è un film del 2015 diretto da Alain Gsponer che porta sul piccolo schermo un adattamento cinematografico del romanzo di Johanna Spyri, con il personaggi letterario da lei inventato che era già stato reso noto grazie ad una celebre serie di cartoni animati a lei dedicati.

L’iconico personaggio di Heidi è qui interpretato dalla giovanissima e bravissima Anuk Steffen, mentre nel ruolo del celebre nonno figura l’attore Bruno Ganz. Completano il cast l’attrice Isabelle Ottmann nel ruolo di Clara, Quirin Agrippi veste invece i panni di Peter, ed infine l’interprete Katharina Schüttler è diventata la celebre Signorina Rottenmeier.

Heidi: la trama della pellicola

Heidi è una bambina che nel corso della sua giovane vita dovrà adattarsi a tanti cambiamenti che vivrà controvoglia ma che con il tempo la faranno crescere come mai prima. Inizialmente vive assieme alla zia Dete, successivamente viene portata a vivere con suo nonno detto Vecchio dell’Alpe, un uomo freddo e distaccato che in paese non ha una bella reputazione.

Nonostante tutto la bambina viva con gioia in montagna, imparando ad occuparsi delle bestie del nonno e stringendo una bella amicizia con il pastorello Peter. Ma la sua situazione cambierà nuovamente quando la zia decide di portarla a Francoforte per farla educare a dovere.

Qui conoscerà Clara, una ragazzina che vive sulla sedia a rotelle, dalla quale imparerà tanto e con la quale creerà una amicizia che andrà al di là della disabilità.

Guarda il trailer: