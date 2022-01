A due anni subisce un trapianto di cuore: il bambino ora può festeggiare con la sua famiglia

Good News

Rocky Wayne è un bambino di due anni che è stato sottoposto a un trapianto di cuore il giorno del Ringraziamento. Al bimbo è stata diagnosticata una cardiomiopatia ventricolare sinistra non compattata cinque mesi dopo la sua nascita, nel settembre del 2019. Ora che è stato dimesso può festeggiare con la sua famiglia.

A 5 mesi ha bisogno di un trapianto di cuore: la storia di Rocky

La storia di Rocky è riportata da Wave 3 News. Rocky Wayne è nato nel Kentucky nel 2019. Solamente cinque mesi dopo la nascita i medici gli hanno diagnosticato una cardiomiopatia ventricolare sinistra non compattata. Questa patologia comporta un disturbo del muscolo cardiaco in cui la camera inferiore sinistra del cuore, che aiuta il cuore a pompare il sangue, non si sviluppa correttamente.

L’unica soluzione a questa patologia è il trapianto di cuore. Il piccolo ha perciò trascorso 123 giorni nell’unità di cure pediatriche prima di essere rimandato a casa dall’ospedale in attesa di un donatore.

Il trapianto di cuore tanto atteso cambia la vita al piccolo Rocky

La svolta nella vita di Rocky non è tardata ad arrivare. Come riporta Wave 3 News, la responsabile delle pubbliche relazioni del Norton Healthcare, Lynne Choate, ha dichiarato che i genitori di Rocky hanno ricevuto la tanto attesa chiamata il 24 novembre.

Finalmente era disponibile un cuore per il trapianto. Sono corsi in ospedale e Rocky ha ricevuto il suo nuovo cuore il giorno seguente (cioè il giorno del Ringraziamento).

L’operazione è andata bene e Rocky è tornato a casa a Bardstown, nel Kentucky, per riunirsi con i suoi fratelli maggiori.

I festeggiamenti della famiglia del bimbo dopo il trapianto al cuore

La famiglia del piccolo Rocky ha potuto celebrare la riuscita dell’operazione durante il giorno del Ringraziamento. Inoltre, il personale del Norton Children’s Hospital si è messo in fila nel corridoio per mandare Rocky a casa con una parata celebrativa.

Il piccolo paziente di pediatria si è meritato l’uscita orgogliosa dal reparto dopo tutti i giorni passati lì dentro in attesa di una nuova vita.