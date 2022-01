Alita – Angelo della battaglia: la trama, il cast e le curiosità del film in onda su Rai3

TV e Spettacolo

Va in onda oggi 6 gennaio 2022 il film ambientato in un futuro post apocalittico in cui cyborg e macchine si giocano il predominio del mondo. Tutto quello che c'è da sapere su Alita - Angelo della battaglia.

Per la prima serata della Befana il canale di Rai3 manda in onda un interessante film per tutta la famiglia che racconta le vicende di alcuni macchine, uomini e cyborg con sul sfondo un mondo post-apocalittico. La pellicola Alita – Angelo della battaglia va in onda sul terzo canale della televisione pubblica e racconta la storia di un cyborg di nome Alita, che il dottor Ido Dyson trova in una discarica e la ripara nella propria clinica donandole il corpo della figlia, i fasti del passato oltre anche alla possibilità di aiutare l’intero pianeta. La trama, il cast e le curiosità della pellicola.

Alita – Angelo della battaglia: il cast e le curiosità della pellicola

Alita – Angelo della Battaglia è un film del 2019 diretto dal regista Robert Rodriguez, autore di altri film noti ed apprezzati come Sin City o i film per famiglie del ciclo Spy Kids. La pellicola è prodotta da James Cameron e Jon Landau e ha portato sul grande schermo le vicende tratte dal noto anime dallo stesso titolo.

Pellicola dai grandi effetti visivi, ha colpito il pubblico grazie alla resa grafica della sua protagonista Alita, interpretata dall’attrice Rosa Salazar, già vista nella saga di Maze Runner. Al suo fianco a completare il cast compaiono invece altri attori poco conosciuti come Jennifer Connelly, Jackie Earle Haley, Christoph Waltz, Ed Skrein, Mahershala Ali, Michelle Rodriguez, Eiza González.

Alita – Angelo della battaglia: la trama del film

Lo scienziato Dr. Ido trova in una discarica del 26esimo secolo una cyborg, al quale darà nuovi pezzi che erano destinati alla sua povera figlioletta morta che di nome faceva proprio Alita.

Il dottore la accudisce come fosse suo padre fino a che scopre che Alita è una sorta di Angelo della Morte che potrebbe salvare il suo mondo dallo scenario post-apocalittico che l’ha resa una landa invivibile ed assetata di sangue e denaro.

La ragazza cercherà così di salvare il mondo nel quale si trova facendo affidamento alle sue incredibili capacità nelle arti marziali, che la faranno diventare una cacciatrice di taglie in cerca di criminali.

Guarda il trailer: