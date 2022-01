Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia: l’evento condotto da Amadeus. Gli ospiti

Programmi TV

In diretta dal Teatro Delle Vittorie va in onda giovedì 6 gennaio 2022 lo speciale della Befana che arriverà a regalare ingenti vincente milionarie agli spettatori dello show condotto da Amadeus. Rai1 torna a dedicare la sua prima serata alla Lotteria Italia con la puntata speciale dei Soliti Ignoti che sarà abbinata proprio al primo premio del concorso. Durante la serata verranno infatti estratti i 5 biglietti che si aggiudicheranno i premi maggiori della Lotteria e che toccherà agli ospiti di puntata assegnare alle somme tramite un divertente gioco. Ecco cosa vedremo durante lo show di Rai1 e quali saranno gli ospiti a partecipare alla serata dei Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia.

Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia: Amadues regala fantistici premi

Puntuale come ogni anno torna lo speciale appuntamento che lega la Lotteria Italia a Rai1 durante l’attesissimo giorno della Befana. Notoriamente il giorno della Befana si trasforma in quello più atteso dell’anno per gli amanti delle lotterie che vanno in cerca dei ricchi premi messi in palio durante l’evento.

L’appuntamento non tarda ad arrivare nemmeno quest’anno e giovedì 6 gennaio 2022 si tiene il sorteggio dei biglietti fortunati durante l’evento dei Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia.

Ad Amadues ed ospiti a partire dalle ore 20:30 circa spetterà infatti il compito di sancire la griglia di vincitori dei premi massimi della Lotteria Italia, con la prima invitante somma che si stanzia a ben 5 milioni di euro.

Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia: gli ospiti di serata

Nella serata che si terrà al Teatro delle Vittorie in Roma agli ospiti invitati a partecipare sarà dato il grande compito di determinare l’ordine dei primi cinque premi di categoria per i cinque biglietti che saranno estratti durante la serata.

Per portare a termine questo decisivo compito la trasmissione vedrà la partecipazione di volti noti del canale come Mara Venier, Beppe Fiorello, Lino Banfi e Nino Frassica.

Ad uno di loro spetterà ovviemente di giocare con il classico format della trasmissione che andrà alla scoperta prima delle identità degli ignoti e poi alla scelta del parente misterioso. Questa fase del programma sarà anche ricca di ulteriori camei che vedranno in studio gli apprezzati attori Matilde Gioli, Gianmarco Saurino e Francesca Chillemi.