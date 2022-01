Bambina di sette anni crea bracciali e raccoglie i fondi per la strumentazione medica di un ospedale

Good News

Una bambina di Chicago di soli 7 anni, attraverso la creazione e la vendita di bracciali, ha donato il denaro ad un ospedale per sostenere le spese degli strumenti per la pandemia.

Nel 2020 Hayley Orlinsky, una bambina di Chicago di 7 anni, ha creato una raccolta fondi per l’ospedale Lurie Children’s Hospital. Il gesto che compie la bambina è un ringraziamento perché da neonata è stata ricoverata in terapia intensiva e ha ricevuto tante attenzioni da parte dei medici di quell’ospedale.

A soli 7 anni crea 8.000 braccialetti per beneficenza

Nonostante abbia una giovane età, Hayley Orlinsky ha una grande sensibilità e generosità nei confronti delle persone e del mondo. A soli 7 anni la bambina è riuscita a creare 8.000 braccialetti e a raccogliere più di 20.000 $. In questo modo ha potuto aiutare l’ospedale Lurie Children’s Hospital nell’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI), quali mascherine e guanti, e nel sostenere la ricerca.

Lo scopo della bambina era quello di diffondere gentilezza e umanità come risposta ai bulli che si prendevano gioco della sua altezza.

“Quando avevo 3 anni, sono stata vittima di bullismo per essere la bambina più bassa della classe, e mia madre ha scritto un libro su di esso, ed è stato il mio momento in cui ho capito che volevo diffondere gentilezza ovunque” racconta la bambina Hayley alla CNN. Alla splendida bambina è stato poi chiesto se avesse capito che aveva dato un contributo davvero significativo all’ospedale della sua città, lei sorrise e rispose: ” È decisamente più di quello che dà la fatina dei denti!”.

Lori Orlinsky, autrice e mamma di Hayley, racconta che ciò che prima era un hobby, era diventato un vero e proprio sforzo comunitario. Nella creazione dei braccialetti ha coinvolto alcuni amici del campo estivo e altri tramite Facetime e Zoom. “Ogni giorno i campeggiatori potevano scegliere di aiutare Hayley a creare braccialetti e lei tornava a casa con centinaia. È stato davvero utile per noi“, ha espresso Lori Orlinsky.

I medici dell’ospedale ringraziano la piccola donatrice

La bambina ha venduto i braccialetti al sindaco di Chicago Lori Lightfoot, ai Chicago White Sox, a Miguel Cervantes e persino a dei clienti in Italia. Dopo che il sindaco Lightfoot ha pubblicato i braccialetti, i colori della bandiera di Chicago sono diventati il modello di bracciale più richiesto.

Tracey McCusker, il direttore della fondazione dell’ospedale, ha dichiarato: “20.000 $ è una somma incredibile da raccogliere, specialmente per un bambino di 7 anni”. Poi ha aggiunto: “Questo tipo di sforzo di raccolta fondi consente all’ospedale di utilizzare i soldi per una varietà di cose diverse.

Era decisamente necessario in un momento in cui avevamo davvero bisogno di rispondere rapidamente al Covid-19“.

Hayley conferma di voler continuare a creare i braccialetti e la madre Lori è orgogliosa di sua figlia, la ritiene una forza che unisce in tempi divisi. “Era solo un momento in cui il mondo era in disaccordo l’uno con l’altro e avevamo persone di ogni ceto sociale che donavano. Questa è la prova che in tempi davvero difficili possiamo tutti riunirci sotto una bambina con una bella missione“.