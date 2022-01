I mercenari 2: la pellicola dal cast stellare va in onda in prima serata su Itala1. Trama e trailer

TV e Spettacolo

La proposta di Italia1 per la prima serata di venerdì 7 gennaio 2021 è la messa in onda della pellicola che vanta come interpreti principali un cast stellare formato da Sylvester Stallone, Chuck Norris, Bruce Willis e Arnold Schwarzenegger, per citarne alcuni. Il secondo capitolo della saga con tanti dei maggiori interpreti dei film action hollywoodiani degli anni ’80 e ’90 va in onda a partire dalle ore 21:20 circa quando tutta la combriccola si riunisce al completo per portare a termine una nuova missione ma nel mentre perde un pezzo da novanta del gruppo e porta gli amici di sempre a vendicarlo per onorare la sua memoria.

Scopri la trama, il cast e le curiosità del film I mercenari 2 in onda su Italia1 a partire dalle ore 21:20 circa.

I mercenari 2: le curiosità ed il cast della pellicola

I mercenari 2 (dal titolo in lingua originale di The Expendables 2) è un film del 2012 diretto da Simon West, stesso regista che aveva curato la direzione della prima pellicola della serie dal titolo de I mercenari – The Expendables uscita nelle sale nel 2010 e della quale questa è il sequel.

Il film segna il ritorno in grande stile di tutto il cast di attori stelle di Hollywood che avevano già partecipato alla prima pellicola.

Tornano infatti tutti i maggiori interpreti dei film action del finale dello scorso secolo come Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris ai quali si aggiungono altri esempi massimi del genere degli ultimi anni come Jason Statham Jet Li, Dolph Lundgren, Terry Crews, Randy Couture, Scott Adkins, Liam Hemsworth, Novak Djokovic, Charisma Carpenter, Nikolette Noel, Nan Yu, Amanda Oomsstabile.

Il film rappresenta anche il ritorno alla recitazione cinematografica degli amati Chuck Norris e Arnold Schwarzenegger, dopo sette anni dai loro ultimi lavori.

I mercenari 2: la trama del film

Barney Ross e tutti i suoi amici mercenari partecipano ad una nuova missione commissionata da Mr. Church. Un lavoro apparentemente semplice che porterà però alla morte di uno di loro. Il gruppo di mercenari saranno costretti a mettere a ferro e fuoco chi ha fatto del male al loro amico e combatteranno arduamente per vendicarlo e sopravvivere alla violenza improvvisa che si è abbattuto su di loro.