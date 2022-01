L’ufficiale e la spia: trama, cast e trailer del film di Roman Polański in onda su Rai3

TV e Spettacolo

L'ultimo film del cineasta arriva in televisione su Rai3 a partire dalle ore 21:20. La storia di un intrigo politico tra le fila degli ufficiali francesi costringerà un coraggioso Colonnello ad indagare per portare a galla la verità. Scopri la tram, il cast e le curiosità del film.

Sul canale di Rai3 nella prima serata di oggi arriva il film che racconta le indagini svolte dal tenente colonnello Georges Picquart per cercare di fare luce sull’affare Dreyfus. La pellicola L’ufficiale e la spia va in onda a partire dalle ore 21:20 circa ed immerge i telespettatori nel gennaio del 1895, di fronte alla storia del capitano ebreo accusato di essere stato un informatore dei nemici tedeschi e condannato ad una umiliante degradazione cui segue un doloro esilio per la condanna come traditore. La trama, il cast e le curiosità della pellicola in onda su Rai3 venerdì 7 gennaio 2021 a partire dalle ore 21:20 circa.

L’ufficiale e la spia: le curiosità ed il cast del film

L’ufficiale e la spia (dal titolo in lingua originale di J’accuse) è un film del 2019 diretto da Roman Polański, regista naturalizzato francese tra i più influenti della sua generazione che nel corso della sua lunga carriera ha firmato grandi successi come Il pianista, Carnage, Oliver Twist.

Questa pellicola, l’ultima del cineasta in ordine temporale, è tratta dall’omonimo romanzo del 2013 di Robert Harris, che nell’adattamento cinematografico riveste anche il ruolo di co-autore della sceneggiatura proprio assieme a Polański.

Il protagonista della pellicola che ha vinto il Gran premio della giuria alla 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia è l’attore Jean Dujardin. Negli altri ruoli principali spiccano poi le interpretazioni di Louis Garrel, Emmanuelle Seigner e Mathieu Amalric.

L’ufficiale e la spia: la trama della pellicola

Il giovane Capitano ebreo Alfred Dreyfus viene degradato e costretto all’esilio all’Isola del Diavolo per scontare l’ergastolo.

L’ufficiale dell’esercito francese è, infatti, accusato di spionaggio per conto della Germania e costretto a subire una dura umiliazione alla quale partecipa anche Georges Picquart, un altro ufficiale che viene promosso a capo della Sezione di statistica che è la stessa unità del controspionaggio militare che ha montato le accuse contro Dreyfus.

Picquart si accorgerà presto della trame che sono nascoste dietro questo spinoso caso e cercherà di porre rimedio allo scambio di segreti che stavano per essere consegnati ai tedeschi, anche se viene trascinato in una pericolosa spirale di inganni e corruzione.

Guarda il trailer: