Manuel Bortuzzo incontra il fratellino al Grande Fratello Vip: commovente incontro in passerella

Grande Fratello

Manuel Bortuzzo ritrova il fratello Kevin nella passerella del Grande Fratello Vip. Un legame indissolubile quello che lo unisce al fratello minore, venuto questa sera in puntata per rivolgergli parole cariche di affetto e di orgoglio. “Mi hai fatto un regalo bellissimo, ma il regalo più bello sei tu“, le parole del giovane nuotatore. In passerella fa capolino anche Lulù Selassié, che conosce per la prima volta il fratello del coinquilino.

Manuel Bortuzzo incontra il fratello Kevin al GF Vip

Al Grande Fratello Vip tripudio di lacrime ed emozioni nella passerella del reality, teatro di un incontro davvero commovente tra Manuel Bortuzzo e il suo fratellino Kevin.

Il nuotatore inizialmente parla del rapporto fraterno che li lega, commuovendo Alfonso Signorini e rivelando: “Ho sempre voluto un fratello più grande, e invece sono io il fratello grande per lui. Vedere che prende esempio qualsiasi cosa io faccia, se segue la mia strada può fare solo che bene“.

In passerella, a seguire, fa capolino il fratello minore Kevin che non trattiene l’emozione: “Sono 4 mesi, tantissimo. Quanto sei dimagrito“. E, a seguire, rivolge a Manuel parole cariche di affetto e di ammirazione: “A parte che sei 100 volte più bello di me, hai avuto il coraggio di venire qui dentro e dimostrare quanto sei dolce, sensibile, e io posso solo essere orgoglioso di essere tuo fratello.

A casa abbiamo creato un gruppo fantastico, papà è già pronto al tuo ritorno“.

Manuel Bortuzzo sul fratellino: “Il regalo più bello sei tu“

Kevin confessa il prezioso legame che li unisce, indissolubile e sincero: “Sei un fratello bellissimo, posso solo volerti bene.

Sarai sempre al mio fianco e io sarò sempre al tuo“. Manuel Bortuzzo ricambia con dichiarazioni al miele: “Mi hai fatto un regalo bellissimo, ma il regalo più bello sei tu.

Ti voglio bene“. Dallo studio interviene anche Alfonso Signorini, che ha seguito con emozione e trasporto il commovente incontro tra i due fratelli. Le parole del conduttore: “Dovete essere orgogliosi anche dei vostri genitori che hanno cresciuto dei figli così belli“.

Il conduttore, a seguire, invita Lulù Selassié a raggiungere la passerella e conoscere così il fratello del suo Manuel. Le conoscenze “in famiglia” hanno così luogo nella passerella di Cinecittà.