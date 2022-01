Million Day Estrazione 6 gennaio 2022 numeri vincenti di oggi: estrazione Million Day alle ore 19:00

Million Day

Il gioco del Million Day continua ad andare in cerca dei primi vincitori del 2022 cercando di dare la massima soddisfazione ai suoi tanti giocatori anche venerdì 7 gennaio 2022. La nuova estrazione della lotteria torna a mettere in palio i suoi ricchi premi a partire dalle ore 19:00 con il primo premio sempre dal gustoso valore di ben 1 milione di euro. Scopri la combinazione vincente che piò essere consultata a partire da qualche minuto dopo le ore 19:00 anche sul nostro giornale.

Million Day: il 2022 va ancora a caccia di vincitori

Il mese di gennaio sta vivendo la sua prima settimana di estrazioni del Million Day, il gioco che tutti i giorni dell’anno tiene sull’attenti tanti milioni di italiani. Il 2022 ha preso il via da qualche giorno ed ancora la lotteria non è riuscita a premiare nessun dei tanti giocatori che prendono parte ai suoi concorsi. La caccia al ricco montepremi messo in palio ripartirà oggi venerdì 7 gennaio 2021 con i giocatori che non si daranno per vinti e cercheranno di mettere a segno la prima vincita milionaria del 2022.

A differenza di quello appena iniziato, nel mese di dicembre il Million Day ha iniziato a dare i suoi frutti da sabato 11 dicembre, quando la prima vincita ha baciato un fortunato italiano di Priolo Gargallo, in Sicilia, risultato vincitore con una giocata singola da 1€, ha inziato a premiare tanti nuovi milionari.

Con il trascorrere del tempo e dopo pochi giorni è arrivato un nuovo milionario della storia della lotteria. Un fortunato giocatore in Campania e più precisamente a Carinola, in provincia di Caserta, sabato 18 dicembre ha vinto 1.000.000€ grazie ad una giocata singola da 1€.

Le soddisfazioni non finiscono qui però dato che dopo la Campania, premiata proprio sabato 18 dicembre, il MillionDay è riuscito a premiare anche la Sicilia, storicamente terra baciata molto spesso dalla dea bendata. Lunedì 20 dicembre 2021 un’altra vincita, quella che risulta essere l’ultima dell’anno, si è infatti verificata a Regalbuto in provincia di Enna, quando un giocatore ha centrato correttamente la cinquina grazie ad una giocata plurima da 5€.

Il dato delle vittorie messe a segno in generale nel gioco a partire dal 2018 è così aggiornato a ben 198 nuovi milionari, con invece il dato di questo 2021 che si porta fino ad adesso a 52 vincitori con la speranza che l’ultimo giorno dellanno possa dare le ultime ricche soddisfazioni.

Gioca al Million Day in maniera responsabile

Attenzione: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16, per aiutarti a capire la presenza di un problema con il gioco ed eventualmente porvi rimedio.