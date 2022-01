C’è posta per te: il ritorno di Maria De Filippi tra storie emozionanti e grandi ospiti

Programmi TV

Sabato 8 gennaio 2022 prende il via la 25esima edizione di uno dei programmi più amati di sempre. La regina della televisione Maria De Filippi è pronta a tornare in televisione su Canale5 con la nuova stagione di C’è posta per te per continuare a raccontare i sentimenti, le emozioni, gli addii, le sorprese, i sorrisi ed anche i dolori della gente comune che le affida le loro toccanti storie. La presentatrice che ha scritto, creato e conduce il format di successo è pronta a tornare a fare compagnia al pubblico della rete per un ciclo imperdibile di 8 sabato consecutivi che accompagneranno i telespettatori fino alle porte della primavera.

Quello che vedremo questa sera su Canale 5 e chi saranno i due attesi ospiti di puntata che si presteranno per delle toccanti sorprese.

C’è posta per te: al via la 25esima edizione

Sabato 8 gennaio 2022 va in onda in prima serata su Canale 5 la storica trasmissione dal titolo C’è posta per te, il people show più longevo ed apprezzato della televisione italiana che ormai 22 anni fa fu ideato da Maria De Filippi insieme all’indimenticato Alberto Silvestri.

La 25esima edizione del programma è pronto ad offrire al pubblico una lunga serie di storie che la gente comune intende raccontare a tutti sugli schermi televisivi affidandosi alle doti della presentatrice e dei suoi sapienti collaboratori.

Storie di addii e di dolore, di lunghi amori che tornano dopo tanto tempo, ricongiungimenti ormai insperati tra persone che si sono tanto amate o tra parenti lontani ma anche simpatici aneddoti di vita di tutti i giorni.

C’è posta per te: gli ospiti della prima puntata

Le storie raccolte dagli autori del programma terranno attaccato allo schermo il pubblico connesso da casa che potrà così gustarsi la partecipazione al programma di due superospiti presenti durante la prima puntata di stagione.

Il primo appuntamento della 25esima edizione vedrà infatti la partecipazione straordinaria di due grandi amici di Maria De Filippi come Paolo Bololis e Stefano De Martino, pronti a sorprendere il pubblico da casa e quello presente in studio partecipando alle sorprese architettate dalla redazione di C’è posta per te.