Dayane Mello sorprende Soleil Sorge al Grande Fratello Vip: incontro in giardino tra le due grandi amiche

Grande Fratello

Dayane Mello fa ritorno al Grande Fratello Vip dopo la scorsa edizione, questa volta per una sorpresa a Soleil Sorge. L'incontro in giardino tra le amiche del cuore.

Dayane Mello fa il suo ritorno nella Casa del Grande Fratello Vip dopo essere stata protagonista nella scorsa edizione. La modella interviene per una bellissima sorpresa a Soleil Sorge, con la quale condivide una solida amicizia fuori dalle mura di Cinecittà. L’incontro avviene in giardino, dove Soleil prima non trattiene in lacrime e poi esplode di gioia una volta sfreezata: “Mi sei mancata da morire“.

Dayane Mello torna al GF Vip per una sorpresa all’amica Soleil Sorge

Dayane Mello torna al Grande Fratello Vip, questa volta non in veste di concorrente ma di ospite speciale nella puntata di questa sera.

Dopo essere stata una delle più discusse e chiacchierate protagoniste della scorsa edizione, la modella brasiliana torna a Cinecittà per una sorpresa speciale. Destinataria di un prezioso incontro è la sua grande amica Soleil, con la quale condivide una forte amicizia nella sua vita.

Nel giardino della Casa Soleil Sorge, freezata, si trova davanti la sua amica del cuore che le rivolge parole al miele: “Sono qui per te e ho tante cose da dirti. Prima cosa, ho fatto un sacco di chiacchiere con la tua mamma e sta benissimo. Sono tutti qua per te, hai un esercito qua fuori e non hai idea di cosa ti aspetta.

Prendi le tue energie, ne hai bisogno. Adesso devi solo goderti il momento, non hai bisogno di fare più sacrifici“. E aggiunge: “Ti voglio tanto bene, mi hai cambiato un po’ la vita. Sono orgogliosa di te, non hai idea di quanto sei forte. Tanti aspettano sempre che noi siamo lì a sbagliare. Tu hai sbagliato, ma hai fatto anche tante cose e non hai idea dell’esercito di fan che hai là fuori. Non litigare con la gente, che non porta da nessuna parte. Hai bisogno di leggerezza“.

Soleil Sorge esplode di gioia: “Mi sei mancata come l’aria“

Sfreezata dalla produzione, Soleil esplode di gioia e si rivolge alla sua amica del cuore: “Mi sei mancata come l’aria, sei stata la mai forza in tutto questo tempo, te lo giuro.

Mi sei mancata da morire, sei stupenda“. Dayane invita la concorrente a restare forte, nonostante le litigate nella Casa possano rischiare di indebolirla e renderla insofferente: “Sei cambiata tantissimo, hai una luce dentro. Hai dato tanto che tu non ha idea: non lasciare che nessuno qua cerchi di togliere la tua luce. Stai lontana da tutti i litigi possibili“.

Alfonso Signorini, che ha seguito con interesse l’incontro, ha commentato divertito e con ironia: “Non potevo non riunire queste due matte, siete due matte adorabili“.

Dayane, prima di chiudere l’incontro, rivolge un ultimo consiglio a Soleil: “Il consiglio che voglio darle è di far vedere il suo lato dolce, che lei lo nasconde“.