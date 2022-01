Katia Ricciarelli e Barù, siparietto hot al Grande Fratello Vip: “Non so più qual è il davanti e il didietro”

Grande Fratello

Siparietto a luci rosse tra Katia Ricciarelli e Barù in Confessionale. I due coinquilini del Grande Fratello Vip si lasciando andare a frasi a doppio senso in diretta.

Siparietto a luci rosse nel Confessionale del Grande Fratello Vip, dove Katia Ricciarelli e Barù hanno dato vita ad uno scambio di battute a doppio senso. La cantante lirica è stata invitata, assieme a Soleil, Jessica e Valeria, a rivolgere un desiderio al neo-concorrente, che avrebbe fatto “breccia” nel loro cuore. Ma il confronto a 5 è degenerato, con la Ricciarelli senza freni che si è lasciata andare a una frase “piccante”.

Grande Fratello Vip, tutte pazze per Barù: da Soleil Sorge a Katia Ricciarelli

L’ingresso di Barù nella Casa del Grande Fratello Vip ha suscitato il particolare interesse da parte di alcune concorrenti di questa edizione.

Manila Nazzaro l’ha definito il nuovo “maschio alfa” della Casa e al suo fascino non sarebbero rimaste indifferenti nemmeno Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. Alfonso Signorini, nella puntata di questa sera, affronta l’argomento con 4 ‘Vippone’ che sono attualmente single e avrebbero un particolare interesse per lo chef di Cinecittà. Soleil Sorge, Katia Ricciarelli, Valeria Marini e Jessica Selassié vengono convocate dal conduttore in Confessionale, dove viene loro mostrata una divertente clip su questo interessamento collettivo per Barù.

Il nipote di Costantino Della Gherardesca viene invitato a raggiungere le coinquiline in Confessionale e, assieme a loro, va in scena un divertente siparietto.

Katia Ricciarelli e il doppio senso su Barù: siparietto hot in Confessionale

Alfonso Signorini chiede alle 4 coinquiline di rivolgere a Barù un desiderio particolare per poter fare breccia nel suo cuore. Al momento di Katia Ricciarelli, la cantante lirica si lascia andare ad alcune frasi decisamente passionali: “Io vorrei tanto che tu ti perdessi nei miei occhi.

Ti farei i massaggi tutti i giorni, fino al culetto. Ma perditi nei miei occhi“. La reazione di Barù è tutta nelle sue parole e il doppio senso della sua risposta provoca le risate generali: “Ma io voglio il massaggio davanti, mica al cu*o“.

Un siparietto a luci rosse che vede anche la contro-risposta della Ricciarelli che, ribattendo all’uscita dello chef, esclama: “Alla mia età non so più qual è il davanti e il didietro“. Tra le risate e lo stupore generale, il siparietto si conclude e i concorrenti tornano in salone.