Zootropolis: il film per tutta la famiglia arriva in televisione su Italia1 sabato 8 gennaio 2022

Un divertente ed educativo film per tutta la famiglia arriva su Italia1 per fare compagnia al suo fedele pubblico. La pellicola d’animazione dal titolo di Zootropolis va in onda sabato 8 gennaio 2022 a partire dalle ore 21.20 ed anche in streaming in contemporanea sul portale Mediaset Infinity e sull’applicazione di riferimento per dispositivi mobili. I telespettatori potranno godersi la storia di Judy Hopps, una coniglietta che diventa ufficiale di polizia proprio nella grande città di Zootropolis e che dovrà scontrare le sue aspettative con la realtà di un incarico di lungo al di sotto di esse.

Anche se una grande e pericola missione potrebbe rilanciarla. Tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola in onda su Italia1.

Zootropolis: le curiosità del film

Zootropolis è un film d’animazione realizzato con la tecnica della computer grafica ed uscito nelle sale cinegmatografiche nel 2016 a cura dei Walt Disney Animation Studios. Alla direzione della pellicola troviamo Byron Howard e Rich Moore, due che di lavori d’animazione se ne intendono grazie alla loro partecipazione a progetti come Rapunzel nel caso del primo regista e Simpson, Futurama e Ralph Spaccatutto per il secondo.

Il film in onda su Italia1 questa sera è stato acclamato sia dalla critica che dal pubblico ed è stato capace di ricevere numerosi riconoscimenti, tra cui l’Oscar al miglior film d’animazione nel 2017.

Zootropolis: la trama della pellicola d’animazione

La coniglietta Judy Hopps sogna da sempre di diventare una poliziotta ed il suo sogno diventa realtà quando può arruolarsi nella grande città di Zoootropolis.

Malgrado abbia frequentato con grandi risultati l’accademia di polizia la realtà dei fatti si dimostra essere molto diversa rispetto a quello che la coniglietta si aspettava di vivere, e la capace Judy finisce così solo a dirigere il traffico.

Il primo giorno di lavoro conosce il simpatico ghepardo Benjamin Clawhauser ed anche il severo Capitan Bogo, che saranno coinvolti in un misterioso complotto. A Zootropolis una strana epidemia sta facendo regredire gli animali parlanti ed ormai umanizzati ala loro forma primordiale aggressiva e pericolosa. A Jude ed al suo insolito alleato Nick il compito di capire chi e cosa ci sia dietro.

