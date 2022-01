Amici 2021 anticipazioni: cosa succede nella puntata del 9 gennaio 2022. Arisa torna a trovare Maria De Filippi

Programmi TV

L’atteso ritorno in televisione di Amici avverrà finalmente domenica 9 gennaio 2022 e mostrerà al pubblico tutti i beniamini della trasmissione condotta da Maria De Filippi. La lunga pausa per le festività natalizie ha tenuto lontano dal piccolo schermo tutti gli alunni della scuola più spiata d’Italia che non se la sono cavata benissimo durante le vacanze. Spazio dunque alle anticipazioni di Amici 2021 della puntata del 9 gennaio 2022 che ridanno la possibilità di gustarsi altre avvincenti sfide, scoprire la nascita di nuovi amori ed anche il ritorno di una amatissima professoressa della scorsa edizione: in studio sarà presente Arisa, impegnata a giudicare una gare di canto.

Amici 2021 anticipazioni puntata 9 gennaio

Maria De Filippi riapre il suo amato studio televisivo per presentare la puntata di domenica 9 gennaio 2022, primo appuntamento dell’anno dopo la lunga sosta natalizia che ha tenuto il pubblico lontano dalle vicende dei talenti all’interno della scuola.

Maria De Filippi farà anche il punto su chi si è comportato bene durante le vacanze e verrà premiato come esente dalle sfide: sarà il caso proprio di Nicol e Rea.

Per il ballo la Celentano confermerà la maglia a Cosmary che, come mostreranno le immagini, si avvicinerà ad Alex tanto che tra i due scatterà il primo bacio.

Gli ospiti di Maria De Filippi

Una puntata molto intensa quella che andrà in onda oggi che farà il punto sul percorso dei ragazzi verso il serale del programma.

A giudicare una gara serrata di canto dedicata come al solito alle cover è il volto noto della trasmissione della ex professoressa Arisa, che torna in studio dopo la trionfale partecipazione a Ballando con le Stelle ed ha premiato come migliore Sissi e mandato in sfida gli ultimi tre classificati Albe, Luigi e Nicol.

Ad annunciare gli ospiti ci pensa come sempre il profilo ufficiale del programma che nelle scorse ore ha rivelato la presenza di Coez: “Tra i grandi ospiti ci sarà anche Coez! Tutti pronti a cantare insieme a lui?“, si legge su Instagram.