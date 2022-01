Auto rubata e vandalizzata: una famiglia di rifugiati riceve numerose donazioni dopo il furto

Good News

A volte un gesto di gentilezza può valere molto più di mille parole. Di fronte a situazioni del tutto negative non è raro che le persone riescano a sorprendere con importanti atti di generosità. Proprio questo è il caso di ciò che è accaduto in Nuova Zelanda ad una famiglia di rifugiati.

Auto rubata a una famiglia di rifugiati: l’aiuto della comunità

Come riportato dalla testata Neo Zelandese Stuff, una famiglia di rifugiati ha avuto una brutta esperienza quando la sua auto è stata rubata. La vettura è stata successivamente ritrovata completamente distrutta e vandalizzata. Senza mezzo di trasporto, la famiglia era impossibilitata a recarsi alle lezioni di inglese o a compiere qualsiasi tipo di commissione.

Grazie alla generosità di alcune persone, però, la famiglia ha ottenuto un enorme supporto.

Nel corso di poche ore, infatti, la difficile situazione della famiglia birmana, arrivata in Nuova Zelanda a seguito della fuga dalle violenze etniche in Myanmar, è stata capovolta. Le persone del luogo, saputo dell’accaduto, hanno raccolto ben 24.000 dollari grazie ad una campagna di crowfunding, stupendo la famiglia con questa donazione. La famiglia stessa ha dichiarato di non aver mai visto una somma di denaro così grande, e che questo atto di generosità li aiuterà a costruire uno splendido futuro in Nuova Zelanda.

Aiutati dopo il furto della loro macchina: il sostegno ricevuto

Oltre alla donazione della somma di denaro, la famiglia di origine birmana ha ricevuto un altra piacevole sorpresa.

Ben e Geraldine Everist, infatti, hanno deciso di donare alla famiglia la loro vecchia auto, restituendo loro l’autonomia persa dopo il furto. La vettura è stata anche dotata di assicurazione e blocco dello sterzo per evitare nuovi spiacevoli inconvenienti. Inoltre, al padre della famiglia è stato offerto un lavoro per una ditta di impalcature.

L’esperienza della famiglia birmana in Nuova Zelanda, iniziata in maniera spiacevole, è stata quindi immediatamente ribaltata dalla generosità di oltre 500 persone. Una notizia che dona grande speranza e fiducia per il futuro della società.