Città Segrete – Londra: su Rai3 si conclude il tour di Corrado Augias tra le splendide città europee

Va in onda oggi domenica 9 gennaio 2022 in prima serata l'ultimo apputamento con Corrado Augias e la sua Città Segrete. Ecco cosa vedremo nelle speciale dedicato a Londra.

Ultimo appuntamento con il programma che ha portato i telespettatori di Rai3 a spasso per l’Europa. Va in onda oggi domenica 9 gennaio 2022 in prima serata l’ultimo speciale viaggio di Corrado Augias che questa volta lo porterà alla scoperta dell’iconica città di Londra. Città Segrete viene trasmesso su Rai3 a partire dalle ore 21:20 e mostra l’apprezzato giornalista volto storico del canale nella magica città di Londra, da sempre in costante cambiamento e capace di essere un simbolo di tante e grandi svolte epocali, costellata di luoghi simbolo ed altrettanti personaggi che hanno fatto la storia.

Tutto quello che c’è da sapere su Città Segrete – Londra, lo speciale in onda su Rai3.

Città Segrete – Londra: su Rai3 il quarto viaggio di Corrado Augias

Su Rai3 si conclude l’interessante viaggio di Corrado Augias che ha a cavallo tra il vecchio e nuovo anno ha portato a spasso per l’Europa gli attenti spettatori di Rai3. Oggi domenica 9 gennaio 2022 il divulgatore a partire dalle ore 21:20 porta gli spettatori del canale alla scoperta di un’altra città simbolo del nostro continente.

Il ciclo di Città Segrete si conclude andando alla scoperta di Londra dopo essersi recato a Genova lo scorso 2 gennaio 2022.

Il giornalista torna per la quarta ed ultima volta a raccontare le sue esperienze a contatto con la capitale del Regno Unito e ci parlerà del suo presente, dei suoi simboli architettonici ed anche delle illustri personalità che hanno segnato la sua storia e quella del continente.

Città Segrete – Londra: cosa vedremo nel quarto viaggio di Corrado Augias

Lo speciale viaggio di puntata ci porta a Londra, città in costante cambiamento e teatro di storie che hanno segnato grandi svolte epocali. Il conduttore Corrado Augias racconterà al pubblico i tanti luoghi iconici della capitale inglese nei suoi squarci più belli e che sono legati alle biografie di alcuni dei protagonisti più importanti della sua storia.

Da Anna Bolena, la seconda moglie di Enrico VIII, ad Alan Turing, che con la sua famosa macchina salvò milioni di vite umane. Ed ancora Winston Churchill e l’Ora più buia oppure ai suoi antipodi la figura della super modella Elizabeth Siddal musa del grande pittore preraffaellita Dante Gabriel Rossetti. Ci sarà anche spazio per la rivoluzione degli anni ’60 e il grupp iconico dei Beatles, la morte di Calvi e gli omicidi di Jack lo Squartatore. Senza dimenticare il grande personaggio letterario di Sherlock Holmes.