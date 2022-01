Doctor Strange: domenica 9 gennaio Benedict Cumberbatch torna su Italia1 come supereroe. Trama, cast e trailer

TV e Spettacolo

La prima avventura di Doctor Strange va in onda domenica 9 gennaio 2022 in prima serata a partire dalle 21.20 su Italia1. Il film, che sarà disponibile per la visione in contemporanea anche in streaming con la diretta sul portale Mediaset Infinity e sull’app per dispositivi mobili, mostra al pubblico le origini del personaggio interpretato dal divo Benedict Cumberbatch tra la dolorose rinunce al mondo della medicina e le porte della magia che gli si aprono davanti per contrastare i cattivoni di turno. Tutte le curiosità, la trama ed il cast del film Doctor Strange in onda su Italia1.

Doctor Strange: le curiosità ed il cast del film

Doctor Strange è una pellicola del 2016 diretto e co-scritto da Scott Derrickson e basata sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics creato dal genio di Stan Lee e dai tratti del disegnatore Steve Dikto.

Il film è prodotto dai Marvel Studios e distribuito dai Walt Disney Studios Motion Pictures dopo la loro fusione, ed è da considerarsi la quattordicesima pellicola dell’immenso e redditizio Marvel Cinematic Universe.

Il cast del film vede nei panni del personaggio il divo Benedict Cumberbatch, impegnato a dare il volto al chirurgo che diventerà lo Stregone Supremo, al cui fianco spiccano gli attori Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Benedict Wong, Michael Stuhlbarg, Benjamin Bratt, Scott Adkins, Mads Mikkelsen, attore appena sbarcato nell’universo di Harry Potter per il film Animali Fantastici 3 a sostituire l’allontanato Jhonny Depp, ed infine anche Tilda Swinton.

Doctor Strange: la trama della pellicola

Il neurochirurgo Stephen Strange è costretto a rivedere i piani della sua vita dopo che in un tremendo incidente perde la sua proverbiale precisione con le mani. Recatosi a Katmandu proprio dopo un incidente in cerca di qualcuno che lo possa aiutare, finisce per imbattersi in un magico monastero dove viene addestrato nell’uso delle arti mistiche dall’Antico.

Quello che era un neurochirurgo stimato si trasforma così nello Stregone Supremo capace di evocare portali e fermare il tempo grazie alla sua gemma dell’Infinito che gli consentirà di scontrarsi a dovere con il mangiatore di Galassie di nome Dormammu.