Luca Argentero torna in tv con Doc – Nelle tue mani: a Domenica In l’attore si dice pronto al gran ritorno

Luca Argentero è pronto a tornare su Rai1 con la seconda stagione di Doc - Nelle tue mani. A Domenica In l'attore commenta entusiasta questo gran ritorno.

Luca Argentero presenta a Domenica In la seconda stagione della apprezzatissima serie tv Doc – Nelle tue mani. Nello studio di Mara Venier l’attore si dice pronto al grande ritorno sul piccolo schermo, previsto per giovedì sera con la prima attesissima puntata. E alla conduttrice racconta il successo travolgente di questa fiction, oltre all’armonia instaurata sul set con il suo team: “Da soli non si salva nessuno“.

Luca Argentero torna su Rai1 con Doc – Nelle tue mani

Doc – Nelle tue mani torna su Rai1 con la seconda stagione, dopo aver fatto il boom di ascolti e incetta di complimenti e apprezzamenti per la prima seguitissima stagione.

Giovedì sera Luca Argentero e il ricco cast della fiction tornano a fare compagnia ai telespettatori con nuove avventure e, ospite oggi pomeriggio nello studio di Domenica In, l’attore si dice pronto al gran ritorno.

In studio da Mara Venier parla del successo inatteso che la serie ha ricevuto, premiata negli ascolti da un pubblico che, puntata dopo puntata, si è appassionato sempre più: “Un successo travolgente e totalmente inaspettato. Anche perché l’Italia stava vivendo un momento complesso e noi arrivavamo con una storia di medici. Non avevamo idea della reazione del pubblico, magari erano stufi e non avevano voglia di sentir parlare di medici e ospedali.

Invece siamo stati travolti da un’ondata di affetto“. E aggiunge: “Siamo molto emozionati perché la seconda stagione è molto più complessa della prima, anche per la responsabilità che abbiamo“.

Luca Argentero e il segreto del successo: “Fare squadra“

Luca Argentero ha parlato del lavoro sul set tra le mille difficoltà dettate dall’emergenza sanitaria: “Impegnativo perché sono 7 mesi di lavoro, centinaia di attori sul set.

La vera difficoltà è quella di mantenere alta l’intensità di quello che stiamo facendo, per così tanti mesi“.

Nonostante le difficoltà di questo complicato periodo, Doc è pronto a tornare sul piccolo schermo da giovedì 13. L’attore racconta i segreti del successo e dell’energia positiva instauratasi con il suo team: “Il vero segreto di questo lavoro è una fotografia: un gruppo di attori straordinari. Noi non raccontiamo la storia di Doc, ma la storia di una squadra. E mai come in questo periodo, se c’è una morale è che da soli non si salva nessuno. Solo se riesci a creare una squadra, una famiglia… l’unica arma che abbiamo è quella di fare squadra. E noi ci abbiamo provato“.