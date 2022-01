Tolo Tolo: l’ultimo film di Checco Zalone arriva per la prima volta in televisione

TV e Spettacolo

Arriva per la prima volta sul piccolo schermo l'ultima fatica cinematografica di Checco Zalone. A partire dalle ore 21:20 circa va in onda il film Tolo Tolo, di cui sotto puoi scoprire le curiosità, la trama ed il cast.

Per la prima volta in assoluto arriva in televisione l’ultimo film dell’apprezzato Checco Zalone. La pellicola che segna il debutto alla regia per l’attore e comico barese racconta la storia di un personaggio non molto compreso in patria e costretto ad andare all’estero. Nel film Tolo Tolo Checco troverà così accoglienza in Africa nonostante i suoi pregiudizi nei confronti di un popolo pronto ad accoglierlo e con il quale condividerà le angherie di una guerra che lo costringerà a far ritorno in Italia percorrendo la dura e difficile rotta dei migranti. Le curiosità, il cast e la trama completa del film in onda domenica 9 gennaio 2022 su Canale 5 a partire dalle ore 21:20 circa.

Tolo Tolo: le curiosità ed il cast del film

Tolo Tolo è un film del 2020, scritto, diretto e interpretato dal comico Luca Medici, conosciuto come il nome d’arte di Checco Zalone, e curato alla produzione di Pietro Valsecchi. Zalone dopo aver spezzato il proficuo sodalizio con Gennaro Nunziante, con il quale aveva fissato il record del film con il maggiore incasso della storia del cinema italiano per Quo Vado?, si occupa per la prima volta della regia di un film e mostra le sue doti di regia oltre alla profondità del suo soggetto di scrittura.

Il film fu ovviamente un boom al botteghino anche se non riuscì a bissare i successi del precedente, penalizzato forse da un taglio molto più profondo e critico nei confronti della società in cui viviamo, ma riuscì comunque ad imporso come il ventiseiesimo film con i maggiori incassi del 2020 a livello planetario.

Oltre al comico barese prendono parte nel cast anche gli altri interpreti Souleymane Silla, Manda Toure’, Nassor Said Birya, Alexis Michalik, Arianna Scommegna, Antonella Attili.

Tolo Tolo: la trama della pellicola

Checco Zalone è un giovane imprenditore italiano pieno di speranze e con la voglia di guardare al futuro rivoluzionando il presente.

Nel tentativo di introdurre il consumo di sushi nella ridente città di Spinazzola, finisce per fare un buco sia nell’acqua che nel conto in banca, finendo in bancarotta.

Per sfuggire ai creditori scappa così in Africa dove trova lavoro in Kenya come cameriere. Ma l’arrivo di una brutale guerra civile guidata da alcuni terroristi cambia ancora una volta i piani di Checco che non sembra rendersi conto di quello che gli succede intorno. A Zalone toccherà quindi affrontare un lungo viaggio per fare ritorno in Europa che seguirà la scia dei pericolosi viaggi svolti dai migranti in cerca di un futuro migliore.

Per farlo si affiancherà all’amico Oumar e della sua nuova fiamma Idjaba.