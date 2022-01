Freedom – Oltre il confine: su Italia1 torna il programma di Roberto Giacobbo. I temi e gli argomenti del nuovo appuntamento

Programmi TV

Scopri i temi e gli argomenti della quarta puntata di Freedom - Oltre il confine, la trasmissione di Roberto GIacobbo che ci mostra il conduttore andare in giro alla scoperta di nuovi misterin e speciali approfondimenti.

Lunedì 10 gennaio torna su Italia1 in esclusiva ed in prima la trasmissione di approfondimento condotta ed ideata Roberto Giacobbo. L’amato divulgatore torna a lanciarsi nelle misteriose missioni di Freedom – Oltre il confine a partire dalle ore 21:20 con il quarto appuntamento. La nuova puntata ci porterà alla scoperta di una straordinaria nave cinese di marmo nascosta in un bosco a Viterbo, poi si volerà a Malta dove è nascosta una vera e propria città sotto la città, successivamente sarà il momento del particolare museo delle curiosità di San Marino e della vergine nera di Tindari.

Freedom – Oltre il confine: i temi e gli argomenti della quarta puntata di stagione

Lunedì 10 gennaio 2022 torna una nuovo appuntamento con la nuova stagione di Freedom – Oltre il confine.

La quarta delle tredici puntate in programma ci mostra il conduttore Roberto Giacobbo alle prese con nuovi misteri e curiosità da spiegare dal suo folto pubblico appassionato di divulgazione scientifica e non solo.

Il quarto appuntamento con la trasmissione va in onda sempre su Italia1 a partire dalle ore 21:30 e continuerà il viaggio tra i misteri di Giacobbo, facendolo iniziare dalla Sindrome della Capanna. Il conduttore si chiede quali siano le conseguenze della pandemia sulla nostra mente, affrontando i vari disturbi di ansia che in tanti hanno raccontano di aver provato a causa proprio di ansia, paura e disagio.

Il secondo argomento di puntata ci porterà in Sicilia per parlare dello spettacolare Santuario di Tindari. Un luogo ricco di storia e miti dove spesso le leggende ed i miracoli si sono racchiusi nella statua della Madonna Nera di Tindari. A seguire, Giacobbo si recherà a La Valletta per un viaggio nei suoi sotterranei che nascondono una vera e propria città sotto la città.

Il conduttore tornerà poi in Italia e precisamente a Vitero per parlarci dell’imbarcazione cinese che è custodita all’interno di un bosco.

È la sola replica esatta ma anche l’unica realizzata in scala 1:3 della Nave del Sollievo e della Purezza che si trova fuori dal territorio cinese.