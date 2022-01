Sonia Bruganelli accusa Nathaly Caldonazzo di mettere zizzania al Grande Fratello Vip: lite in diretta

Grande Fratello

Sonia Bruganelli all'attacco di Nathaly Caldonazzo, accusata di essere entrata al GF Vip per mettere zizzania. Tensione in diretta, la reazione dell'attrice.

Il ritorno di Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip, dopo due puntate di stop, coincide con il ritorno di nuove infuocate polemiche. Nella Casa negli ultimi giorni si è respirata aria di tranquillità, ma è un commento dell’opinionista contro Nathaly Caldonazzo a scatenare nuovamente la bufera. La moglie di Paolo Bonolis ritiene che l’attrice giochi sottotraccia, ma Adriana Volpe non è d’accordo e difende Nathaly.

Sonia Bruganelli contro Nathaly Caldonazzo: l’accusa alla gieffina

Al Grande Fratello Vip, negli ultimi giorni, si è respirata un po’ di quiete dopo le turbolenze delle precedenti settimane.

L’intervento di Alfonso Signorini, entrato nella Casa nella scorsa puntata per riportare la calma ed invocare il rispetto, pare aver dato i suoi frutti. Ma è bastato un commento di Sonia Bruganelli a riaccendere una polemica, questa volta contro Nathaly Caldonazzo. L’opinionista del reality, tornata al suo posto dopo aver saltato due puntate per via di una vacanza a Dubai, pare essere tornata più agguerrita che mai.

Intercettata dalla curiosità di Alfonso Signorini, la moglie di Paolo Bonolis esprime un giudizio su questa calma apparente che aleggia nella Casa tra i concorrenti. E scaglia il suo disappunto in particolare contro Nathaly Caldonazzo, accusata di tramare alle spalle e gettare sempre il sasso per scatenare qualche polemica: “Io credo che una persona come Nathaly, che è arrivata dopo, non possa non rendersi conto che il suo entrare avrebbe avuto delle ripercussioni.

Sei entrata che sembrava non vedessi l’ora di portare un po’ di zizzania“.

Adriana Volpe difende Nathaly e risponde alle accuse di Sonia Bruganelli

Nathaly Caldonazzo non ci sta e reagisce alla critica di Sonia Bruganelli: “Tutto è nato da un equivoco, tutto è nato sul nulla“. L’opinionista però è convinta che la concorrente sia provocatrice: “Se veramente hai voglia di mantenere la calma, non continuare“.

Ma dallo studio si eleva la voce anche di Adriana Volpe, che prende le difese dell’attrice: “Ma perché uno deve soffocare la verità?

Dice quello come vede e sente le cose“. La Bruganelli però è convinta che l’ingresso della Caldonazzo sia avvenuto con l’intenzione di destabilizzare gli equilibri del gruppo: “Non puoi pensare di entrare e stupirti perché hanno i loro metodi e meccanismi“.

Nella Casa prende parola anche Valeria Marini, che in Casa ha più volte litigato con la Caldonazzo, e la attacca: “Sono d’accordo con Sonia: tu sei entrata a gamba tesa.

Io sono entrata dopo tre mesi che erano qui loro, eppure sono entrata con il mio carattere“. Nathaly Caldonazzo chiosa la questione, rigettando le accuse della Bruganelli: “Mi cascano le braccia, meno male che ho una schiera di amici che si rende conto che non è quello che è stato detto“.