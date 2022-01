Valeria Perilli chi è: tutto sulla compagna di Giucas Casella ed ex Signorina Buonasera della Rai

Chi è

Giucas Casella, uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip, è felicemente fidanzato da ormai più di 40 anni con Valeria Perilli. Storica Signorina Buonasera della Rai, la doppiatrice e annunciatrice televisiva ha prestato la sua voce per il doppiaggio di numerose pellicole cinematografiche e di animazione. Ripercorriamo la sua carriera e la storia d’amore con l’illusionista.

Valeria Perilli: chi è la fidanzata di Giucas Casella, volto noto del doppiaggio

Valeria Perilli è nata a Roma il 31 giugno 1954 e attualmente ha 67 anni. Doppiatrice, attrice ed annunciatrice televisiva italiana, è figlia dell’autore, sceneggiatore e regista romano Ivo Perilli e dell’attrice genovese Lia Corelli.

La sua carriera nel mondo del cinema si sviluppa principalmente sul filo del doppiaggio, prestando il volto a numerosi personaggi di successo. Ha doppiato Miranda Hobbes in Sex and the City e diversi personaggi in soap opera quali General Hospital, Santa Barbara e Febbre d’amore. Per il cinema d’animazione ha prestato la voce ad alcuni personaggi in Piccole donne, Barbie e il lago dei cigni e Ralph Spaccatutto.

Valeria Perilli non ha solo avuto successo in qualità di doppiatrice, ma ha anche avuto esperienza sul piccolo schermo in veste di Signorina Buonasera della Rai.

Tale ruolo è stato ricoperto dal 7 maggio 1984 al gennaio 1991 dagli studi di Roma. Per la Rai è stata anche alla conduzione di rubriche quali Cinema Domani e Prossimamente.

Valeria Perilli e Giucas Casella: una quarantennale storia d’amore

Valeria Perilli è felicemente fidanzata con Giucas Casella, illusionista e attuale concorrente del Grande Fratello Vip, da ormai più di 40 anni.

La coppia è sempre stata lontana dai riflettori, mantenendo sempre un velo di riservatezza e mistero sulla loro storia d’amore. Relazione rimasta nel segreto sino al 2018, quando i due hanno presentato al pubblico il loro amore in un’intervista a Barbara D’Urso nel salotto di Domenica Live.

Giucas Casella è pronto ad incontrare la donna della sua vita nella Casa del Grande Fratello Vip, dove a breve sarà protagonista di una romantica sorpresa. D’altronde le sorprese per l’illusionista non si sono fatte mancare, come l’emozionante incontro con il figlio James nel giardino di Cinecittà di diverse settimane fa.