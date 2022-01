Enzo Paolo Turchi smentisce Nathaly Caldonazzo al Grande Fratello Vip: “Non ti ho mai telefonato”

Programmi TV

Enzo Paolo Turchi, ospite al Grande Fratello Vip questa sera, fa chiarezza circa il suo misterioso rapporto con Nathaly Caldonazzo. Dalla presunta telefonata prima dell’ingresso dell’attrice all’invito al matrimonio con Carmen Russo, sono molti i nodi da sciogliere. In giardino il ballerino si ritrova faccia a faccia con la Caldonazzo e di fatto smentisce la sua versione dei fatti: “Non ti ho mai chiamato“.

Enzo Paolo Turchi e il rapporto con Nathaly Caldonazzo: la verità al GF Vip

Nella Casa del Grande Fratello Vip Carmen Russo si è ritrovata al centro di un “triangolo” decisamente misterioso e sconvolgente.

Nel corso dell’ultima puntata, infatti, la ballerina è venuta a conoscenza di una presunta amicizia che legherebbe il marito Enzo Paolo Turchi alla coinquilina Nathaly Caldonazzo. È stata la stessa attrice ad aver lanciato la bomba, rivelando un duplice retroscena. Il primo riguarderebbe un presunto invito, rivolto dal ballerino alla Caldonazzo, al matrimonio con Carmen Russo. Il secondo vedrebbe invece al centro del gossip una telefonata che Turchi avrebbe fatto a Nathaly prima del suo ingresso a Cinecittà.

Carmen Russo, che non era a conoscenza di questi retroscena, è rimasta spiazzata.

Stasera il suo Enzo Paolo entra nella Casa e si confronta con questo duplice mistero facendo chiarezza. In giardino il ballerino incontra inizialmente Nathaly, mentre Carmen osserva tutto dal Confessionale.

Enzo Paolo Turchi smentisce Nathaly: “Non ti ho mai telefonato“

In giardino Enzo Paolo Turchi si rivolge a Nathaly Caldonazzo e, cellulare alla mano, racconta la sua verità: “Io non ti ho mai telefonato, ti ho mandato la foto di Carmen dicendo solo questo: ‘Sosteniamo Carmen’. Tu mi hai mandato un messaggio dove mi dicevi: ‘Entro pure io. Ma non dovevi entrare anche tu?’ Io ti dissi di no.

Finito“. Dopo il caso della telefonata, il ballerino ci tiene a chiarire anche la questione legata all’invito al matrimonio: “Riguardo al matrimonio, abbiamo mandato a tutti, anche a te, l’invito del nostro matrimonio. Ci faceva molto piacere. Ma io non ti ho mai chiamato, neanche prima che tu entrassi“.

Nathaly, in un dialogo tranquillo e pacato, racconta la propria versione dei fatti: “Allora, forse del matrimonio mi è arrivato l’invito, però prima di entrare ricordo che ci siamo parlati. Può essere che mi sia rimbambita, ma ricordo che tu mi hai telefonato“. Turchi, inoltre, nega di aver mai incontrato l’attrice: “Non siamo mai stati insieme, neanche per prendere un caffè“.

Nathaly e l’invito al matrimonio: “Non me lo sono inventata“

Enzo Paolo Turchi torna a parlare del matrimonio con Carmen Russo e degli inviti, estesi a numerosi esponenti dello spettacolo tra cui Nathaly Caldonazzo: “Noi avevamo una persona che mandava inviti a tutti“. La concorrente conferma così la propria versione: “Perciò non mi sono inventata il matrimonio: sono stata invitata“. La vicenda si è comunque chiarita in un clima disteso, ma il ballerino racconta un retroscena legato alla figlia Maria una volta appreso questo caso: “Si è chiarita la cosa, ma mi è dispiaciuto che Maria si è messa a piangere: questa cosa mi ha toccato.

Lei ha 9 anni, questa cosa mi spiace“.

In giardino fa capolino anche Carmen Russo, che ribadisce quindi come il suo Enzo Paolo non abbia mai telefonato alla coinquilina prima del suo ingresso: “Però lui non ti ha mai telefonato“. Il confronto a tre si conclude con i chiarimenti.