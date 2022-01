Estrazioni Lotto estrazione martedì 11 gennaio 2021: quali saranno i numeri vincenti

Lotto

Un altro appuntamento con il gioco del Lotto che in via del tutto eccezionale si tiene nella giornata di martedì 11 gennaio 2022. Come sempre tutto avviene a partire dalle ore 20:00, con i risultati che saranno consultabili sul sito ufficiale del Lotto.

Qui puoi trovare e confrontare le vecchie estrazioni del Lotto, così come quelle del Superenalotto. Ogni giorno avvengono anche le estrazione del Million Day.

Lotto: la lunga storia della lotteria più amata dagli italiani

Il gioco del Lotto vanta una lunghissima e consolidata tradizione che trova le sue radici nella prima metà del 1500.Infatti il primo banco del Lotto nacque in Toscana a Firenze in quegli anni anche se era molto diverso da come lo conosciamo oggi.

Da lì in poi nel corso di più di 500 anni di storia il gioco si è evoluto in tutte le sue varianti e modalità, fino ad arrivare ad oggi per prendere la consueta formula che tutti noi conosciamo.

La lotteria è caratterizzata da più estrazioni che avvengono su un gruppo composto dalle 10 storiche ruote con i nomi delle città di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia alle quali nel 2005 si è infine aggiunta la ruota Nazionale.

Il gioco del Lotto fino al 2009 è stato caratterizzato da estrazioni che venivano effettuate nelle città che davano il nome ad ogni ruota.

Successivamente, anche con la finalità di evitare brogli e modifiche alle stesse estrazioni, si è deciso di cambiare la città di estrazione delle combinazioni vincenti delle ruote, fatta eccezione per la ruota Nazionale che veniva e viene estratta a Roma come la ruota corrispondente.

Le modifiche hanno quindi portato al cambiamento per il quale le estrazioni delle ruote sono state raggruppate in sole 3 città e vengono così effettuate:

A Milano, dove vengono effettuate le estrazioni delle ruote di Milano, Genova, Torino e Venezia;

A Roma , dove si estraggono le ruote di Roma, Cagliari, Firenze e la ruota Nazionale;

A Napoli si effettuano invece le estrazioni di Napoli, Palermo e Bari.

ATTENZIONE: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.bIl telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.