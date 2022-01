Ferragnez, è crisi? I dettagli che spaventano i follower, dalla fede alle amicizie su Instagram

Gossip

C’è una voce che serpeggia nel web e che starebbe mettendo in difficoltà i fan della coppia Fedez-Ferragni: secondo alcuni la coppia sarebbe in crisi, così tanto da portare lui a non indossare la fede e ad “allontanarsi” da alcune amicizie della moglie. Verità o semplice nebulosa di pettegolezzi senza basi solide?

Sono varie le testate, i blog e i siti di gossip (tra cui Novella 2000) che insinuano un dubbio nelle menti dei follower della coppia più social di Instagram, ovvero quella formata da Chiara Ferragni e dal marito Federico Lucia. A favore della tesi della crisi, a dirla tutta, pochi particolari: una minore quantità di foto e video di coppia sui social, in primis, e poi l’immagine “allarmante” di Fedez, in ascensore con il figlio, evidentemente privo di fede al dito.

Ferragnez, gli unfollow su Instagram che fanno sospettare la crisi

Inoltre, secondo molti, a confermare l’aria di zizzania nella coppia ci sarebbe il fatto che Fedez non seguirebbe più una delle più care amiche della Ferragni, ovvero Veronica Ferraro, così come la stessa Chiara Ferragni. Piccoli elementi, dunque, che però secondo alcuni sarebbero sintomo di una crisi nera.

Analizzando freddamente i dettagli appena elencati, si comprende come la tesi della crisi non possa essere giustificata da tali particolari.

Innanzitutto fino a pochissimi giorni fa i profili Instagram di entrambi pullulavano di video che li mostravano insieme, ed anche nelle stories delle ultime ore i due appaiono negli stessi ambienti di casa, a volte chiaramente nella stessa stanza (in un video della Ferragni si sente la voce del marito, presente mentre lei gioca con i bambini, e con un tono tutt’altro che freddo).

Al contempo, una fede non fa primavera: a quante persone sposate capita di uscire di casa senza anello al dito? Si può dunque basare un gossip su un particolare di tal sorta?

Ferragnez, il dettaglio su Instagram: perché non significa “crisi”

Se poi parliamo degli unfollow (ipotetici, difficile capire fino a che livello non possa essere un problema tecnico di Instagram) di Fedez a Veronica Ferraro e Chiara Ferragni, pare ridicolo pensare che in una famiglia sia questo il modo di prendere le distanze, anche per persone presenti sui social come Ferragnez.

Se una lite potrebbe infatti giustificare l’unfollow ad un’amica, che senso avrebbe decidere di “prendere le distanze” su Instagram con una persona con cui si è sposati, si stanno crescendo due figli e si vive assieme?

Inoltre, se si considera il numero di “crisi annunciate” dal mondo del gossip in merito alla coppia e si fa un’analisi della rassegna stampa degli ultimi mesi, si vede chiaramente che i due vengono dati per finiti almeno una volta al mese: bastano 12 ore senza selfie di coppia per far saltare sulla sedia tutti gli avvocati divorzisti d’Italia.

Per ora né Fedez né Chiara Ferragni hanno commentato il gossip: vedremo se nelle prossime ore uno dei due si sbilancerà e vorrà mettere a tacere i rumor (o confermarli).