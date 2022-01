Roberta Ilaria Giusti non sceglie Luca Salatino. Maria De Filippi lo loda: “Bravo, siamo diventati sportivi”

Uomini e Donne

Roberta Ilaria Giusti ha deciso di non scegliere Luca Salatino a Uomini e Donne. Il favorito da tutti i pronostici, quindi, non ha conquistato il cuore della bella tronista ma ha, comunque, dimostrato la sua eleganza.

Luca Salatino, infatti, ha reagito nel migliore dei modi al rifiuto, augurando alla tronista ogni bene.

Scelta Roberta Ilaria Giusti: in onda sono la parte Uno

L’annuncio in pompa magna della scelta di Roberta Ilaria Giusti ci doveva fare capire che qualcosa di losco sotto sotto c’era. E, in effetti, siamo stati tutti altamente presi in giro dalla redazione. Infatti, nella puntata dell’undici gennaio di Uomini e Donne, tutto è andato in onda tranne la scelta di Roberta Ilaria Giusti.

Inoltre, tutto ciò che è stato effettivamente trasmesso era di una noia mortale. In primis perché, in realtà, della scelta di Roberta Ilaria Giusti non è mai importato nulla a nessuno. In seconda battuta, perché le anticipazioni hanno rivelato la sua preferenza già da quasi un mese.

Fatto sta che ci siamo sorbiti tutto il polpettone micidiale di tripla esterna carpiata a corteggiatore, le lacrime, il toto scommesse davvero di ogni protagonista del parterre per nulla. Chi è riuscito a sopravvivere fino agli ultimi frame della puntata, senza morire di noia, infatti, si è trovato con un pugno di mosche in mano, perché la scelta di Roberta Ilaria Giusti è stata interrotta poco dopo che la tronista servisse il benservito a Luca Salatino.

Che truffa!

Roberta Ilaria Giusti non sceglie Luca Salatino, ma lui non sa che sarà tronista

Roberta Ilaria Giusti non ha scelto Luca Salatino, questo è certo. Ma il ballo sotto i petali rossi, di rito, con Samuele Carniani non è ancora andato in onda.

Chi pensava almeno di rivedere il cult di Uomini e Donne, ovvero la non scelta che diventa tronista con la frase storica “Fregatene fai il tronista“, è rimasto deluso.

Infatti, anche l’incoronazione a tronista di Luca Salatino andrà in onda domani.

Maria De Filippi, nella puntata dell’undici gennaio, si è limitata a lodare l’atteggiamento dello chef: “Bravo, siamo diventati sportivi“.

Una puntata del tutto inutile, insomma, se non per poter osservare che, neanche il giorno della scelta, Roberta Ilaria Giusti ha saputo scegliere un vestito e un’acconciatura che la facessero risaltare. Emozioni rimandate a domani.