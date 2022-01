Belen Rodriguez e Stefano De Martino, è di nuovo amore? Le foto alimentano le speranze dei fan

Gossip

Certi gossip non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. Uno di questi è quello che vede Stefano De Martino di nuovo in coppia, paparazzati in atteggiamenti complici, vicini in momenti intimi.

Adesso, dopo l’ennesima rottura della Rodriguez (questa volta con Antonino Spinalbese, padre di sua figlia Luna Marì) la Rodriguez sembrava essere tornata single, ma alcune foto che la ritraggono in aeroporto con l’ex Stefano De Martino potrebbero far sorgere il sospetto che la madre di tutte le minestre riscaldate sia stata tirata fuori dal frigorifero.

Belen, ritorno dalla vacanza e accoglienza in aeroporto

Belen è appena tornata da una vacanza in Uruguay trascorsa al fianco di un’amica: giorni di relax e lontano dai gossip (quasi: si è parlato di un flirt con Ezequiel Lavezzi, ma sarebbe già stato smentito) per riprendersi da un periodo apparentemente poco facile, che l’ha vista vivere una separazione mai ufficializzata ma al contempo difficile da negare.

Al suo ritorno, all’aeroporto, ad attenderla c’era un sorridente Stefano De Martino, che si è fatto carico delle valigie della conduttrice e si è poi messo al volante dell’auto sulla quale è salita anche l’ex moglie. A fotografare la scena è stata Whoopsee.

Così, galeotto è di nuovo un aeroporto: anche il precedente ritorno di fiamma era stato reso noto, non si sa se volontariamente o meno, con delle immagini che ritraevano la coppia in atteggiamenti intimi all’aeroporto, nel febbraio 2019.

Le immagini di Whopsee

In quel caso si trattava di una partenza e non di un arrivo, ma la scena appare piuttosto simile. In quell’occasione Stefano De Martino si era ritrovato a commentare le immagini a Domenica In e, senza dire apertamente che la relazione era ricominciata, aveva detto: “È una non notizia. Per me e Belen è sempre così, non mi sono mai fatto problemi ad abbracciare la mamma di mio figlio.

L’unione famigliare ci sarà a prescindere dalle situazioni sentimentali, non può far male a nessuno. Io ci ho lavorato molto per arrivare a questo”.

Belen, nessuna conferma o smentita

Per ora non c’è alcun tipo di conferma o smentita sull’ipotesi di un nuovo ritorno di fiamma della coppia: se Belen ha avuto un’altra palese relazione sentimentale, culminata anche nell’arrivo di un figlio, De Martino ha mantenuto la massima riservatezza sulla sua vita privata dopo la rottura con Belen. Si attendono ora, se mai le ipotesi fossero fondate, elementi più solidi su cui basarsi di una foto in un aeroporto: non ci sarebbe nulla di male se i due, infatti, fossero rimasti in buoni rapporti tanto da farsi piccoli favori a vicenda, come un passaggio a casa al ritorno da un viaggio.