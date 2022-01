Bimbo di 11 anni scomparso da Castano Primo. L’appello del sindaco sui social per aiutare a ritrovarlo

Cronaca Italia

Il bambino si chiama Andrei, ha 11 anni ed è stato visto l'ultima volta questa mattina prima della scuola. Secondo l'appello divulgato sui social, il ragazzo non ci è mai arrivato.

Un bambino di 11 anni risulta scomparso da diverse ore dal paesino di residenza ovvero Castano Primo nel milanese. Il ragazzo è stato visto l’ultima volta con un cartella verde, ad unirsi agli appelli della famiglia per ritrovarlo anche il sindaco di Castano Primo che ha condiviso un post con la foto del piccolo sul suo profilo ufficiale. Sul caso indagano i carabinieri, ai quali il sindaco invita a fare riferimento in caso di informazioni.

Bimbo di 11 anni risulta scomparso

Si chiama Andrei e ha 11 anni, sono queste le generalità del bambino che risulta essere scomparso da diverse ore. Ha gli occhi e i capelli castani e porta un orecchino sul lobo sinistro.

Al momento della scomparsa indossava un giubbotto nero, una cartella nera e verde, pantaloni grigi.

Secondo quanto si legge sulla testata locale Sempione News, l’11enne questa mattina non si sarebbe presentato a scuola.

L’appello del sindaco di Castano Primo

Alle ricerche si è unito anche il sindaco di Castano Primo, Giuseppe Pignatiello, il quale sul suo profilo Facebook ufficiale ha postato la foto del bambino scrivendo: “SMARRITO ANDREI RAGAZZO di 11 anni a Castano Primo chi lo vedesse contatti immediatamente i carabinieri. Questi sono i vestiti che indossava al momento della scomparsa : Giubbotto nero , Cartella nera e verde , Pantaloni grigi.

PER PIACERE CONDIVIDETE QUESTO MESSAGGIO IMPORTANTISSIMO”.

L’appello del sindaco di Castano Primo, Giuseppe Pignatiello, è stato ripreso anche dai sindaci dei comuni limitrofi.

