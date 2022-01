Doc-Nelle tue mani, spoiler sulle prossime puntate: “Accadrà immediatamente un evento bomba”

A tutto gossip - di Francesco Fredella

Tutto pronto per la nuova serie di Doc – nelle tue mani, prodotto da Lux vide ed in onda su Rai1. A Non stop news, su RTL 102.5 interviene Luca Bernabei, amministratore delegato della Lux Vide, che in occasione del #DocDay parla di come il Covid sarà trattato nella serie. E non mancano spoiler, come l’anticipazione su una misteriosa storia d’amore di una delle protagoniste.

Doc-Nelle tue mani, il Covid nella serie

Bernabei ha spiegato come la pandemia verrà trattata nella serie che vede come protagonista Luca Argentero: la decisione di rendere il Covid “protagonista” è stata presa anche da altri medical drama.

Ha comunque spiegato Bernabei che non tutta la serie sarà incentrata sulla pandemia: “Innanzitutto voglio chiarire che il Covid non sarà tematico su tutta la serie. Ci sarà un inizio, succederanno una serie di cose e poi noi andremo oltre il Covid. Penso che tutti ne abbiano abbastanza. Faremo una puntata speciale, che sarà una puntata covid, una bomba, tostissima. Succederà una cosa all’inizio, poi noi andremo a raccontare altro”. La stagione si sposterà poi su altre tematiche, anche per non appesantire troppo la visione: “Non ce la sentivamo di sottoporre tutti a questo, però sicuramente c’è una puntata pazzesca.

Noi quando giriamo abbiamo sempre medici, infermieri veri sul set che controllano i gesti e le azioni degli attori. Tutte le sceneggiature sono super monitorate. Gli attori hanno vissuto ciò che vivono i nostri medici italiani che ringrazio sempre e recitavano come gente che sono due anni che vive così nei reparti”.

Bernabei ha anche parlato di quanto sia complesso realizzare un medical drama. Soprattutto in un momento di pandemia che tutti stiamo vivendo. “Quando alla RAI mi hanno chiesto di fare una serie medica, io ho detto che storicamente erano andate tutte male.

Il medical è complicatissimo, tutti quanti noi abbiamo in qualche modo paura della sofferenza. Per uno sceneggiatore la lotta tra la vita e la morte è molto interessante.

La ricerca dell’immedesimazione e dell’empatia è comunque il fulcro della serie, l’obbiettivo fondamentale: “Detto questo, DOC è un ospedale dove tu vorresti stare, una casa dove vorresti essere curato, questo è il segreto della serie. Tutti vorremmo come medico DOC o Giulia o Spollon o gli altri. Questa è una delle ragioni del successo. Questi sono medici che lavorano con passione ma hanno compassione del malato”, racconta ancora l’ad di Lux Vide.

Doc-Nelle tue mani, lo spoiler: una storia d’amore per la caposala

Non mancano spoiler legati alla nuova serie. A Non stop news Bernabei racconta: “Cosa posso dire? L’infermiera, la caposala, quindi vi faccio uno spoiler, avrà una storia d’amore. Con chi sarà? Domani sera c’è un inizio pazzesco, mi raccomando collegatevi in tempo perché immediatamente accadrà un evento bomba”.

Sicuramente, “Doc – nelle tue mani” è una serie tv amata anche all’estero: “Noi in Italia abbiamo meravigliosi medici che operano in strutture decadenti. La serie è stata venduta in effetti in tutto il mondo, è stato il maggior successo della stagione in Francia, sicuramente questo fa vedere una bellissima immagine dell’Italia“, riferisce.

“Quello che raccontiamo in questa serie è gente che fa bene il suo lavoro, lo fa con passione, amore e dedizione. L’Italia ha delle risorse infinite, siamo uno dei sette paesi industrializzati al mondo, ogni anno ci piace raccontare storie di riscatto e storie di persone che fanno bene il proprio lavoro.

Bernabei ha poi parlato della serie televisiva Blanca:” Così come Blanca, che parla di disabilità e di come si vince la disabilità. DOC, la storia vera del dottore a cui ci siamo ispirati, ha perso davvero dodici anni di memoria ed è dovuto tornare a vivere.

Penso che la cosa più bella sia raccontare che ognuno di noi ha una mancanza, tutti in qualche modo siamo disabili, ma ognuno di noi può lottare per vincerla. Si può fare un lavoro personale per combattere le proprie debolezze”.

Già si pensa alla terza stagione. “L’altro giorno anche gli attori stessi volevano uno spoiler su quello che succederà. Ci stiamo lavorando, in questa stagione ci sono tre ingressi davvero interessanti: Giusi Buscemi, sarà molto interessante sia il suo ruolo che quello di Alice Arcuri, uno strano antagonista di DOC -però c’è del tenero tra i due”, parola di Bernabei.