Ottilie Von Faber – Castell – Una donna coraggiosa: su Rai3 la storia di una grande imprenditrice

La proposta di Rai3 per la prima serata di mercoledì 12 dicembre 2022 è il film per la tv che racconta la storia di una grande imprenditrice tedesca che grazie al suo genio ed alla sua caparbietà riuscì a rilanciare il famoso impero della fabbrica di matite e penne. Il film dal titolo Ottilie Von Faber – Castell – Una donna coraggiosa ci mostra la storia della giovane baronessa Ottilie deve rimboccarsi le mani per farsi valere in un mondo totalmente maschilista dopo che a seguito della morte del padre, viene designata a guidare la prestigiosa azienda familiare. La trama ed il cast della pellicola in onda su Rai3 questa sera in prima serata a partire dalle ore 21:20.

Ottilie Von Faber – Castell – Una donna coraggiosa: le curiosità ed il cast del film

Ottilie von Faber-Castell – Una donna coraggiosa è un film girato in Germania dalla regista Claudia Garde nel 2019 e destinato ala fruizione in televisione.

Basato sulla storia vera dell’imprenditrice e baronessa tedesca, erede della dinastia Faber-Castell, vede impegnati nel suo cast gli interpreti Kristin Suckow proprio nei panni di Ottilie von Faber-Castell, Martin Wuttke in quelli di Lothar von Faber, e tutti gli altri Johannes Zirne, Hannes Wegener, Eleonore Weisgerber, Maren Eggert:, Jasmin Schwiers e Anna Lena Klenke.

Ottilie Von Faber – Castell – Una donna coraggiosa: la trama del film in onda su Rai3

Arriva in televisione la storia vera della giovane baronessa Ottilie Von Faber, che si impose come una imprenditrice di successo in un mondo totalmente maschilista.

Proprio in seguito della morte del padre, viene designata dal nonno Lothar a guidare la prestigiosa azienda familiare, nonostante la stessa nonna non si fidasse tanto di lei e puntasse a farla sposare da un uomo che potesse occuparsi a dovere della fabbrica.

Dapprima contesa da due uomini, sceglierà proprio Alexander Von Castell, che però con il tempo apparirà solo legato al suo denaro ed intenzionato a prendersi il suo impero.

Ottilie sarà così costretta a prendere decisioni difficili ed importanti per affermare con forza la propria indipendenza ed il suo essere donna.