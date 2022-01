Uomini e Donne anticipazioni 12 gennaio: arrivano i petali rossi. Roberta Giusti sceglie Samuele Carniani

Uomini e Donne

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 12 gennaio, finalmente verrà mandata in onda la scelta di Roberta Ilaria Giusti e Samuele Carniani.

Roberta Ilaria Giusti è agli ultimi step del suo percorso a Uomini e Donne. La tronista ha approfondito la conoscenza per mesi con due corteggiatori in particolare. Si tratta di Luca Salatino e Samuele Carniani, piuttosto diversi ma comunque simili per sensibilità.

Entrambi non hanno apprezzato alcune scelte della tronista e hanno abbandonato lo studio, ma al momento delle ultime esterne non sono mancate le lacrime e le emozioni. Luca Salatino è partito da favorito, ma non è stato scelto.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 12 gennaio, finalmente andrà, invece, in onda la scelta che suggellerà la nuova coppia.

Roberta Ilaria Giusti e Samuele Carniani lasceranno il programma televisivo insieme.

Uomini e Donne anticipazioni 12 gennaio: Roberta Ilaria Giusti lascia con Samuele Carniani

Roberta Ilaria Giusti, nella puntata dell’11 gennaio di Uomini e Donne ha comunicato a Luca Salatino che lui non è la sua scelta. Il corteggiatore ha reagito con commozione, ma con molta sportività. Luca Salatino ha augurato a Roberta Ilaria Giusti ogni bene e ha lasciato lo studio tra gli applausi.

Prima della fine della puntata scorsa, in studio era arrivato Samuele Carnini e Roberta Ilaria Giusti aveva cominciato a comunicargli che lui era, in realtà, la sua scelta: “L’unica volta che sei andato via… hai fatto un rumore enorme”.

A Uomini e Donne, nella puntata dell’11 gennaio la tronista e il corteggiatore si diranno di Si e scenderanno i petali rossi.

Si formerà, così, una nuova coppia.

Uomini e Donne anticipazioni 12 gennaio: Luca Salatino diventa tronista

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, della puntata del 12 gennaio, Roberta Ilaria Giusti e Samuele Carniani lasceranno lo studio insieme. Dopo questo momento romantico, però, ci sarà un altro colpo di scena.

Tornerà in studio Luca Salatino e Maria De Filippi gli offrirà il trono.

La conduttrice televisiva svelerà di aver già comunicato la sua scelta al corteggiatore su un fogliettino di carta, che gli ha dato dopo la delusione ricevuta.