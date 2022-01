Chi sono le star dei social più pagate del 2021: al primo posto un vip da 17,3 milioni di dollari

Cronaca dal Mondo

Negli ultimi anni Tiktok si è affermato come uno dei social più popolari. Molti giovani sono riusciti ad ottenere, grazie a questa app, una notevole fama. Ecco quindi i tiktoker più pagati secondo Forbes.

Negli ultimi anni, l’ormai noto social TikTok ha rapidamente spopolato tra utilizzatori di ogni età. Grazie a questa app, molti giovani hanno ottenuto un enorme popolarità, diventando veri e propri influencer. Un ruolo che, soprattutto negli Stati Uniti, frutta spesso enormi guadagni.

Guadagni in aumento per i tiktoker

Secondo un’indagine di Forbes, nel 2021 le star di TikTok più pagate avrebbero, complessivamente, guadagnato $ 55,5 milioni. Un aumento del 200% rispetto al 2020. La maggior parte degli introiti per queste star, in genere dal 30% al 50%, proverrebbero proprio dai post sponsorizzati su tiktok.

Di fatto, negli ultimi anni, molti importanti inserzionisti come Amazon, Louis Vuitton e McDonald’s avrebbero deciso di acquistare annunci pubblicitari all’interno del social. Ecco, quindi, i tiktoker più pagati del 2021:

Charli D’Amelio

Al primo posto, con 133 milioni di follower, la celebre Charli D’Amelio avrebbe guadagnato ben 17, 3 milioni di dollari. Guadagni nati soprattutto grazie alle collaborazioni e sponsorizzazioni pubblicitarie con aziende del calibro di Dunkin’ Donuts e Invisalign. Ma non solo, nell’ultimo anno, infatti, è stata prodotta una serie Hulu sulla famiglia della giovane tiktoker (e sua sorella Dixie, altra celebre influencer).

Dixie D’Amelio

Al secondo posto della classifica vi è proprio Dixie D’Amelio, sorella maggiore di Charli. Dixie, con 57 milioni di follower, avrebbe guadagnato circa 10 milioni di dollari. In netta inferiorità, quindi, rispetto alla sorella minore, ma con guadagni comunque esorbitanti. Al contrario della sorella, appassionata di danza, Dixie ha tentato di intraprendere una carriera in ambito musicale, riuscendo anche a partire per una tournée.

Addison Rae

Al terzo posto della classifica, stilata da Forbes, troviamo Addison Rae. La Tiktoker con 86 milioni di follower avrebbe guadagnato nel 2021 ben 8,5 milioni di dollari.

Anche Addison Rae, come Dixie D’Amelio, ha tentato di sfruttare la sua popolarità al di fuori di tiktok. Nel 2021, infatti, Addison ha recitato nel film Netfilx He’s All That. Addison Rae sarebbe quindi decisa a proseguire la sua carriera nel mondo della recitazione.

Josh Richards

Questo giovane tiktoker ha ben 26 milioni di follower e, nel 2021, avrebbe guadagnato 5 milioni di dollari. Guadagni realizzati soprattutto tramite le sponsorizzazioni con Amazon e Cash App. Ma non solo, ha infatti anche un podcast chiamato Barstool Sports.

Inoltre, Josh Richards avrebbe prodotto delle bevande energetiche, vendute anche in importanti catene come Walmart.

Kris Kollins

Kris Kollins è un perfetto esempio di quanto la vita sia imprevedibile. Sembrerebbe, infatti, che fino a prima della pandemia, la giovane tiktoker fosse una semplice parrucchiera. Su tiktok, poi, ha iniziato a realizzare alcuni sketch comici, che gli hanno permesso di guadagnare ben 42 milioni di follower. Grazie al social, nell’ultimo anno, Kris Kollins avrebbe guadagnato 4,75 milioni di dollari.