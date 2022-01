Gianmaria Antinolfi incontra la mamma al Grande Fratello Vip, lacrime in giardino: “Sei la più bella”

Grande Fratello

Al Grande Fratello Vip Gianmaria Antinolfi in lacrime incontra mamma Esmeralda nel giardino della Casa. Dichiarazioni al miele per il concorrente, che non trattiene l'emozione.

Gianmaria Antinolfi riceve la visita a sorpresa della madre nella Casa del Grande Fratello Vip. Il concorrente, che a Cinecittà sta affrontando un’intima conoscenza con la coinquilina Federica Calemme, incontra la donna più importante della sua vita in un confronto tra le lacrime. “Se sono l’uomo che sono è grazie a te” la dichiarazione d’amore a mamma Esmeralda: grande commozione in giardino.

Gianmaria Antinolfi ritrova la mamma: l’incontro al GF Vip

Dopo 4 mesi di distanza è in arrivo per Gianmaria Antinolfi un incontro davvero speciale nella Casa del Grande Fratello Vip. L’imprenditore ritrova infatti mamma Esmeralda, la donna più importante della sua vita, alla quale è legata da un amore forte e viscerale.

Nato quando la donna aveva soli 20 anni, il concorrente è cresciuto al fianco della madre ed è diventato uno dei pilastri fondamentali della sua vita. Questa sera il Gianmaria rubacuori, che in questo momento sta affrontando una intima conoscenza con la neo-concorrente Federica Calemme, lascia spazio ad un Gianmaria inedito e sensibile.

Nel giardino della Casa va in scena un incontro davvero commovente, con mamma Esmeralda che rivolge al figlio dichiarazioni d’amore: “Sono venuta perché te l’avevo promesso e sai che le promesse si mantengono.

Tu sei stato bravissimo, sei andato avanti come una roccia e i consensi avuti fuori hanno dimostrato che ho fatto un grande lavoro. Pensavo che da madre lo pensassi da loro, ma vederlo riconosciuto da tutti è una cosa bellissima“.

Mamma Esmeralda e il consiglio a Gianmaria

La mamma di Gianmaria ricorda come tale trasmissione abbia tirato fuori numerose sfaccettature della personalità del ragazzo: “In questi mesi ho vissuto delle cose per cui ringrazio questa trasmissione, ti ha messo talmente tanto allo scoperto e ha toccato tutti i tuoi sentimenti, dalla tristezza alla malinconia alla rabbia.

E anche le tue infatuazioni di cui parli ogni giorno. Però ogni volta sei riuscito a rimontarti: ogni pezzo di te è meraviglioso. Ti amo“.

Sfreezato dalla produzione, Gianmaria in lacrime ringrazia la mamma per tutto e la inonda di complimenti: “Sei la più bella del mondo. Mi hai insegnato tu che la promessa si mantiene. Devi essere fiera di quello che hai fatto: se sono l’uomo che sono è grazie a te“. Al concorrente, che in questa edizione ha spesso cercato di rincorrere l’amore, arriva un prezioso consiglio dalla madre: “L’amore devi cercarlo in maniera rilassata: è lui che cerca te.

Io ho trovato l’amore nel momento in cui ero più disperata, per cui devi viverlo in maniera rilassata“.