Grande Fratello Vip: Delia Duran entra nella Casa. Anticipazioni della puntata del 14 gennaio

Grande Fratello

Il ciclone Delia Duran si abbatte sulla casa del Grande Fratello Vip6. Dopo la doverosa quarantena la moglie di Alex Belli, dal quale avrebbe voluto una pausa, è pronta a tornare in casa per riaccendere le dinamiche. Le anticipazioni e gli argomenti di puntata.

Il giorno tanto atteso dai fan del Grande Fratello Vip 6 è finalmente arrivato. Venerdì 14 gennaio 2022 le porte della casa si apriranno per accogliere il ciclone Delia Duran che arriverà a mettere i bastoni tra le ruote a Soleil ed a tuti gli altri inquilini. A partire dalle ore 21:35 va in onda il nuovo appuntamento stagionale condotto da Alfonso Signorini e dalle sue fidate opinioniste Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe. Durante la puntata spazio poi per il verdetto del televoto sancito dal pubblico da casa, in queste ore ancora impegnati a salvare dall’eliminazione una tra Soleil Sorge, Federica Calemme e Carmen Russo.

Scopri le anticipazioni di tutti i temi di puntata in onda su Canale5.

GF Vip 6: entra Delia Duran

Su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 6 nella prima serata venerdì 14 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:30. I fan del reality potranno godersi una nuova puntata che si preannuncia già scoppiettante dopo il tanto sbandierato ingresso di Delia Duran.

Il grande burattinaio Alfonso Signorini l’ha voluta fortemente in casa e dopo averla corteggiata per mesi è pronto ad aprirle la casa più spiata d’Italia. La colombiana ha tutte le intenzioni di imporsi come la nuova scheggia impazzita in grado di dare nuova linfa alle vecchie dinamiche di suo marito e della italoamericana e chissà se non andrà proprio allo scontro con Solei Sorge, ancora ignara di quello che sta per abbattersi su di lei.

Le anticipazioni della nuova puntata: chi sarà eliminata?

Saranno tanti i temi da affrontare questa sera in diretta su Canale5.

Dopo l’ingresso della Duran l’altro piatto forte di puntata sarà l’esito del televoto eliminatorio tra Soleil Sorge, Federica Calemme e Carmen Russo, con le tre che sembrano partire alla pari nel pronostico dopo l’esito sensazionale della scorsa votazione che con un plebiscito ha eletto come preferita la new entry Nathalie Caldonazzo.

Stando alle anticipazioni rilasciate da MediasetPlay, la showgirl sarà al centro dei riflettori per le incomprensioni ed i malumori sorti nei confronti di Manila Nazzaro. Spazio poi per una sorpresa che riguarderà da vicino Gianmaria Antinolfi.