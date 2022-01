Mattia Zenzola potrebbe lasciare Amici, il comunicato di Maria De Filippi e la reazione dell’allievo: i video

Programmi TV

Mattia Zenzola è uno dei più apprezzati ballerini della scuola di Amici2021. L’allievo è specializzato in danze latine ed è stato scelto, per il programma televisivo, da Raimondo Todaro. Mattia Zenzola, nell’ultimo periodo, però, ha dovuto affrontare delle incomprensioni sorte con il suo insegnante.

Raimondo Todaro ha deciso, infatti, anche di sospendere la maglia all’allievo. Ma, adesso, il ballerino deve affrontare una prova ancora più complicata.

Mattia Zenzola potrebbe essere costretto a lasciare Amici2021 per le conseguenze di un infortunio subito.

Mattia potrebbe lasciare Amici2021 per infortunio

Mattia Zenzola ha sentito uno strano dolore a un piede, dopo una lezione e, dopo degli accertamenti, è arrivata per lui una brutta notizia: “Hai una micro lesione, si vedrà se potrai rimanere nella scuola.

Devi stare a riposo, fare le cure e sperare che vada tutto bene ok?“.

Alle parole di Maria De Filippi il ballerino è scoppiato in lacrime: “Lo sapevo… Mamma mia cosa devo fare?“.

Mattia Zenzola non vuole abbandonare il talent show in questo modo: “Andarsene così è la cosa più brutta che mi potesse capitare. Non ce la posso fare. Come faccio a stare tre settimane con il pensiero che me ne posso andare, per questa cosa?

Non ce la posso fare… Stavo svenendo, mi stavo sentendo malissimo“.

La reazione di Mattia Zenzola alla notizia del possibile abbandono della scuola

Mattia Zenzola ha subito un infortunio che lo stopperà per tre settimane. Successivamente si saprà se il ballerino dovrà lasciare il talent show di Canale 5. Il ragazzo ha deciso di confidare al compagno di scuola Christian le sue sensazioni: “Non me l’aspettavo… Ci pensi se me ne vado per questa cosa… Tornare casa… Non so neanche io che cosa farò… Il mio sogno era entrare qui“.

Il ballerino ha provato a consolare Mattia Zenzola: “Coraggio… Non tornerai a casa, fidati“.

L’allievo ha anche raccontato degli episodi dolorosi del suo passato: “Dopo tutto quello che ho passato quest’anno con papà che non è stato bene… Mi hanno chiamato per venire qua ero la persona più contenta del mondo. Se dovessi tornare a casa per questo fatto, non mi scenderà giù subito questa cosa“.

Mattia Zenzola teme anche la reazione del maestro Raimondo Todaro alla notizia: “Ho paura anche per il maestro dopo che ci sono state quelle incomprensioni… Non so cosa penserà“. Ma Christian l’ha rassicurato anche su questo punto: “Cosa deve pensare?… Che è colpa tua?

“.