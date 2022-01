12enne guida un’iniziativa per la tutela dell’ambiente: tonnellate di rifiuti rimossi dalla riva del fiume

Good News

La forza di volontà messa in campo da Cash Daniels, un bambino di 12 anni che fin dall'infanzia spera in un futuro più pulito per il pianeta, ha attivato un'importante iniziativa.

Il 12enne Cash Daniels il protagonista di una speciale iniziativa, ideata per tutelare l’ambiente e in particolar modo le rive del Tennessee, un fiume degli Stati Uniti d’America. Si tratta del fiume con più inquinamento da plastica al mondo e lui ha deciso di intervenire per migliorarne le condizioni, ottenendo l’appoggio di molte altre persone.

Cash Daniels, 12 anni e un grande amore per l’ambiente

Cash Daniels è un bambino americano di 12 anni, diventato noto per aver fatto un grande passo per ripulire il pianeta, dall’età di 7 anni ad oggi, raccogliendo dal fiume Tennessee, il fiume più inquinato da plastica al mondo, oltre 6000 kg di spazzatura e riciclando 1.5 tonnellate di alluminio, avviando così un’organizzazione no-profit insieme alla sua migliore amica Ella Galaski-Rossen.

Secondo quanto riportato da Wrbctv.com, all’età di 7 anni, Cash Daniels che si trovava in vacanza con la famiglia in Florida, passeggiando sulla spiaggia aveva trovato una cannuccia di plastica, è stato proprio questo piccolo pezzo di plastica ad accendere l’attenzione del piccolo bambino, che non ha perso tempo e da quel momento ha iniziato a dedicarsi alla salvaguardia del pianeta risparmiando acqua e organizzando una pulizia lungo i corsi d’acqua locali e lungo il fiume Tennessee.

Cash Daniels e l’impegno per ripulire il fiume Tennessee

Il TimeFreePress.com racconta come, per la prima pulizia Cash ha avuto l’aiuto della famiglia, ma è bastato poco per rendersi conto che per un lavoro così grande sarebbero serviti dei rinforzi, quindi ha iniziato a cercare dei volontari e membri della comunità.

Oggi la famiglia e la sua migliore amica Ella, che vive in Canada, fanno parte del progetto di Cash e ognuno ha ruoli diversi.

Il fratello di Cash, aiuta con le pulizie e con la raccolta fondi. La madre organizza eventi e invia le mail e il padre come il fratello aiuta con le pulizie.

Ella invece si impegna per proporre alle aziende di evitare di usare materiali in plastica e scegliere materiali più riciclabili.