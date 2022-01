C’è posta per te, la storia di due fratelli Carmine e Francesco, rimasti orfani: “Bellissimo sapere che ho te”

Programmi TV

Quattro super ospiti a C'è Posta per te per la sorpresa di Carmine e Francesco. Si tratta di due fratelli rimasti orfani da giovani, dalla storia molto commovente.

La seconda puntata di C’è Posta per te è partita subito al massimo. Già dalla prima storia, sono arrivati in studio dei super ospiti. Si tratta dei giudici di Tu Si Que Vales: Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. I quattro vip sono stati invitati nello studio televisivo del fortunato people show per partecipare a una sorpresa.

Carmine ha chiamato a C’è Posta per te il fratello Francesco per ringraziarlo per tutta la vicinanza ricevuta dopo la morte dei loro genitori.

C’è Posta per te: Carmine fa una sorpresa al fratello Francesco

A C’è Posta per Te le emozioni sono sempre tante.

La prima storia raccontata nel programma televisivo, nella puntata del 15 gennaio, è stata quella di Carmine e Francesco. Si tratta di due fratelli, a chiamare è stato il più giovane dei due: Carmine.

A supportarlo nella sorpresa, quattro grandi Vip, presentati da Maria De Filippi con molto affetto: “Questa è la storia di un regalo. Volevo anticipare su questo regalo che io ho quattro amici“. Gerry Scotti, però, ha fatto una precisazione, punzecchiando Rudy Zerbi: “Volevo precisare non siamo quattro amici, siamo tre amici e uno che sta leggermente…“.

Carmine ha deciso di inviare la speciale posta di Canale 5 al fratello, dopo essere rimasti orfani: “Scrive per suo fratello Francesco… Cresciuto molto in fretta… Non riesco dire a mio fratello quanto gli voglio bene… Quando rientro a casa la luce è spenta… Io e mio fratello siamo rimasti soli“.

Il messaggio che voleva inviare Carmine colpiva dritto al cuore: “Voglio dirgli che gli voglio bene, che lui mi ha protetto tanto”.

C’è Posta per te: la lettera di Carmine al fratello

Carmine è rimasto orfano quando aveva solo ventidue anni. Il fratello maggiore Salvatore si è subito preso cura di lui e lo fa ancora oggi: “Quando mamma e papà se ne sono andati e siamo rimasti solo io e te… Sei stata la persona su cui ho sempre potuto contare… Voglio dirti che tu potrai sempre contare su di me, perché tu sei la persona più importante della mia vita… Sono sicuro che anche mamma e papà sono tanto orgogliosi di te“.

Nella sua lettera commovente al fratello, Carmine ha raccontato l’amore dei suoi genitori e il dolore per la loro perdita, per due brutti mali: “Se non mi sono perso, se non sono completamente uscito di testa è stato solo grazie a te, Francesco… Ti sei dimostrato da subito un uomo fortissimo“. Il mittente della speciale posta ha ricordato i loro momenti insieme dall’infanzia ai periodi più dolorosi: “Bellissimo sapere che ho te… Dormire insieme nel lettone che era di mamma e papà è stato bellissimo“.

Carmine ha voluto sottolineare al fratello Francesco, che lui ci sarà sempre, per ricambiare l’affetto e il sostegno ricevuto: “La mia famiglia da 1700 giorni sei solo tu… Senso di riconoscenza che ho per te… Sempre pronto a raccogliere ogni mia disperazione… Ho perso tanto ma non ho perso te..

Il migliore dei fratelli… Quello che hai dato a me Francesco non è descrivibile, ma è ricambiabile. Io per te ci sarò sempre“.

C’è Posta per te: la risposta di Francesco e la rivelazione di Teo Mammucari

Oltre alla toccante lettera, Carmine ha fatto una speciale sorpresa a Francesco. Con la complicità della redazione del programma televisivo, sono arrivati in studio Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, che i due ragazzi guardano insieme in televisione.

Sabrina Ferilli ha voluto sottolineare il particolare rapporto che lega questi due fratelli, dovuto all’eduzione impartita dai genitori: “Mi sembra che siano stati straordinari nell’insegnarvi“. Teo Mammucari, invece, ha rivelato di non avere più rapporti con uno dei suoi fratelli: “Purtroppo non ci parliamo… Quando inizi a fare questo mestiere, per le persone tu cambi“.

Gli ospiti hanno portato ai due fratelli dei pratici regali e Francesco ha, naturalmente, deciso di aprire la busta e incontrare Carmine.