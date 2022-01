Eruzione vulcanica e allarme tsunami alle isole Tonga: i video e le immagini del vulcano sottomarino Hunga

Un vulcano sottomarino distanze poche decine di miglia dalle isole Tonga è eruttato: i video che stanno circolando in rete mostrano una gigantesca nuvola di fumo e cenere, ma è altissima la preoccupazione per possibili tsunami nella zona. I cittadini sono stati invitati a trovare riparo nelle zone più alte e ad abbandonare la costa. Segnalate onde di 1,2 metri.

Secondo quanto riportato dai media esteri, si è verificata una fortissima eruzione causata dal vulcano sottomarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai, situato circa 65 km al largo delle isola Tonga.

L’esplosione è stata avvertita anche alle Fiji, altro territorio interessato in queste ore da un allarme tsunami assieme a Samoa e Nuova Zelanda. Sono state segnalate, anche tramite video sui social network, onde anomale che stanno iniziando ad invadere la costa e allagare case e strutture. Inoltre, nel regno di Tonga sarebbe iniziata a piovere cenere sulla capitale Nukualofa e tutto questo ha causato anche un black out telefonico.

1.14.2022: (correction on date) Large volcanic eruption near Tonga (Hunga Tonga-Hunga Ha'apai volcano) today as seen from outer space. Shown on visible imagery using the Himawari satellite. #hiwx #tsunami #earthquake pic.twitter.com/Y18W7wvXl9

