Morto Nino Cerruti, lo stilista che ha innovato la moda italiana: ha vestito le star e scoperto Giorgio Armani

È venuto a mancare all’età di 91 anni lo stilista Nino Cerruti, uno dei nomi più brillanti del firmamento della moda italiana. Cerruti ha portato una forte innovazione nei tessuti e nella creazione di capi, oltre ad essere un abilissimo imprenditore che ha fatto del suo marchio uno dei più amati dalle star mondiali. È stato lo stilista ad assumere un giovane Giorgio Armani agli esordi, e a disegnare i costumi di Richard Gere per l’iconico ruolo di Edward in Pretty Woman.

Scomparso Nino Cerruti: lo stilista che rivoluzionò la moda uomo

È stato uno dei nomi leggendari della moda italiana quello di Nino Cerruti, biellese, morto all’ospedale di Vercelli all’età di 91 anni per le complicazioni di un intervento all’anca.

Entrato nel mondo dell’imprenditoria tessile giovanissimo, alla morte del padre, Nino Cerruti ha saputo lasciare un’impronta indelebile nella moda italiana.

Considerato il padre del menswear, ha ideato la giacca destrutturata poi diventata un marchio di fabbrica di Giorgio Armani. Il re della moda proprio nella maison Cerruti venne accolto agli esordi, un punto fondamentale per la sua formazione. Nino Cerruti è stato apprezzato anche da stilisti internazionali per le sue innovazioni, come Coco Chanel, che ne amava i pantaloni.

Cerruti: il lusso italiano che ha conquistato il mondo

Nino Cerruti è stato lo stilista che ha portato il lusso e l’eleganza italiana nel mondo. Negli anni Sessanta conquista Parigi, portando il Lanificio Fratelli Cerruti, fondato nel 1881, ad affermarsi tra i grandi nomi della moda internazionale. L’imprenditore allarga e modernizza il brand, conquistando anche la moda femminile e la linea sportiva grazie alla sua intuizione dell’evoluzione nei gusti dei consumatori.

Linee morbide, abbigliamento adatto alla vita frenetica di tutti i giorni e tessuti innovativi sono stati la chiave per conquistare il mercato.

I suoi abiti sono stati indossati da star del cinema, che per lo stilista è sempre stato fonte di ispirazione. Suoi i vestiti di Anita Ekberg ne La Dolce Vita, e proprio all’attrice chiese di indossare la sua collezione durante la prima sfilata a Roma negli anni Cinquanta. Il suo gusto inconfondibile per la moda maschile ha trovato interpreti in Tom Cruise in Eyes Wide Shut e Richard Gere in Pretty Woman.

Innovazione nella moda: uno stilista della contemporaneità

Nino Cerruti è stato un precursore dei nuovi gusti e delle tendenze nella moda.

Sua l’intuizione della convergenza della moda maschile e femminile, secondo il punto di vista dello stilista sempre più simili. “I vestiti riflettono la realtà della vita, che è il motivo per cui, fin dalla mia prima collezione, ho voluto presentare insieme le collezioni uomo e donna“, aveva raccontato in un’intervista a L’Officiel, “I cambiamenti oggi sono molto più veloci di prima“.

D’altronde Cerruti non ha mai mancato di considerare l’aspetto sociologico della moda, pur preservandone la magia: “Credo che nel mondo contemporaneo dobbiamo preservare la nostra emozione. Per me la moda è emozione.

Amo l’emozione, la logica è affascinante, ma a volte un po’ fa paura“.