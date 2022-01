Tali e Quali edizione 2022: Carlo Conti conduce la seconda puntata. Le nuove imitazioni

Programmi TV

Secondo appuntamento con la trasmissione che mostra il talento nelle imitazioni della gente comune arrivata per imitare i grandi della musica mondiale ed italiana. Le nuove imitazioni presentate da Carlo Conti per la seconda puntata di Tali e Quali.

Torna ad una settimana di distanza la versione Nip del famoso programma condotto da Carlo Conti. Oggi sabato 15 gennaio 2022 su Rai1 va in onda la seconda puntata dello speciale torneo che mette in gara tra loro gli imitatori più bravi nascosti tra il pubblico della trasmissione. Il conduttore torna a guidare la giuria della trasmissione formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio e che si completerà con un quarto giudice a sorpresa, con l’obbiettivo di premiare l’esibizione migliore di serata da mandare direttamente nella finalissima del 29 gennaio. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul secondo appuntamento con Tali e Quali in onda a partire dalle ore 21:30 e tutte le imitazioni di serata.

Tali e Quali: la seconda puntata dello speciale show di Carlo Conti

Sabato 15 gennaio 2022 va in onda su Rai1 a partire dalle ore 21:30 circa la seconda puntata del divertente ed emozionante torneo di Tali e Quali edizione 2022. Il conduttore Carlo Conti è pronto a svelare al pubblico le imitazioni degli grandi della musica interpretati dai non professionisti del settore presi dalla gente comune, dopo il primo appuntamento della scorsa settimana che ha premiato come vincitore una intensa versione di “Claudio Baglioni” portata sul palco da Igor Minerva nella sua splendida versione di La vita è adesso.

Tali e Quali: le imitazioni della seconda puntata

La seconda puntata del torneo andrà in scena negli studi televisivi intitolati a Fabrizio Frizzi situati in Roma e mostrerà nuovamente al pubblico le imitazioni dei divi della musica interpretati da gente comune che fa i lavori più disparati come gli idraulici, le professoresse, i camerieri, gli infermiere e così via.

La spensierata ed esuberatane giuria del programma nel corso del secondo appuntamento si troverà di fronte alcuni grandi della musica come Noemi, Shakira, il Trio Lescano, Elisa, Mario Biondi, Orietta Berti, Vasco Rossi, Giuliano Sangiorgi, Ultimo e Renato Zero e per la prima volta anche una cover band intera a rappresentare gli Abba.

Chi tra di loro si guadagnerà l’accesso alla finalissima del 29 gennaio?