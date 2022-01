54enne accoltellato a Canosa di Puglia: è stato scambiato per un infermiere da un parente in cerca di vendetta

Cronaca Italia

Per uno scambio di persona, un 54enne di Canosa di Puglia è stato accoltellato da un 50enne in cerca di vendetta: pensava fosse un infermiere che avrebbe causato una malattia ad un parente in passato.

Drammatica vicenda quella che arriva dal comune in provincia di Barletta-Andria-Trani, dove un uomo è stato accoltellato per errore. L’uomo sarebbe infatti stato scambiato per un altro, un infermiere che avrebbe causato una grave malattia al parente dell’aggressore, ora arrestato.

50enne accoltella un uomo, ma sbaglia persona: arrestato

La sfortunata e potenzialmente tragica vicenda è avvenuta ieri: un 50enne di Canosa di Puglia, secondo quanto riporta la Questura della Polizia di Stato nella ricostruzione, si sarebbe avvicinato al garage della vittima, un 54enne agricoltore dello stesso comune pugliese.

Qui, lo avrebbe accoltellato al petto con un coltello da caccia per poi scappare: a chiamare i soccorsi sarebbe stato lo stesso agricoltore, riuscito a raggiungere un vicino presidio medico. Gravi le su condizioni: per l’uomo si è resto necessari un intervento d’urgenza all’ospedale Dimiccoli di Barletta, per poi essere trasferito al Riuniti di Foggia.

Al momento, si apprende, l’uomo non sarebbe ancora fuori pericolo a causa di lesioni riportate ad un polmone. La prognosi resta riservata, ma intanto le indagini hanno portato all’arresto del 50enne, che avrebbe poi confessato i motivi che lo hanno portato al violento gesto.

È emerso così che è avvenuto uno scambio di persona.

Il 50enne voleva uccidere un infermiere per vendetta

La stessa fonte riferisce infatti che il 50enne di Canosa di Puglia, fermato dagli agenti del commissariato locale e in arresto per tentato omicidio, avrebbe ferito la persona sbagliata. Invece del 54enne agricoltore canosino che lotta tra la vita e la morte, voleva uccidere un infermiere.

Il motivo alla base, viene riportato, è che l’operatore sanitario avrebbe in passato provocato una grave malattia ad un parente del 50enne, che ha cercato così di vendicarsi finendo però col ferire la persona sbagliata.

Al momento, non sono stati riferiti ulteriori dettagli sulla vicenda, se non che lo stesso, attualmente detenuto presso il carcere di Trani, ha guidato gli agenti al luogo dove aveva nascosto il coltello, in una sua proprietà in campagna. Il fermo, riporta il sito della Polizia di Stato, si è verificato a Canosa di Puglia poco prima delle ore 07:00 di ieri 15 gennaio, in una via della zona centrale.