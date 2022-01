Amici anticipazioni: Fiorella Mannoia ospite della puntata del 16 gennaio 2022 ricca di eliminazioni

Programmi TV

Seconda puntata dell'anno per il talent show condotto da Maria De Filippi che mostrerà al pubblico l'eliminazione di svariati talenti in gara. Scopri di chi si tratta con le anticipazioni della puntata di domenica 16 gennaio 2022.

Amici riprende la sua marcia nel consueto appuntamento della domenica pomeriggio grazie al nuovo appuntamento in onda il 16 gennaio 2022. Il pubblico potrà riabbracciare i beniamini di questa edizione della trasmissione condotta da Maria De Filippi ma dovrà prepararsi ad un appuntamento ricco di colpi di scena ed eliminazioni. Stando dunque alle anticipazioni di Amici 2021 della puntata del 16 gennaio 2022 saranno svariati i talenti a dover abbandonare la scuola che per l’occasione aprirà anche le porte all’immensa Fiorella Mannoia, arrivata in studio a giudicare l’ormai una sfida tra i cantanti della classe.

Tutto quello che accadrà nella prossima puntata del talent presentato da Maria De Filippi.

Amici 2021 anticipazioni puntata 16 gennaio

Domenica 16 gennaio 2022 Maria De Filippi conduce il secondo appuntamento dell’anno del talent più apprezzato della nostra televisione. Stando alle anticipazioni riportate da Il Vicolo delle News, la nuova puntata dello show sarà veramente un turbinio di emozioni e colpi di scena che metteranno a serio pericolo le coronarie dei fan della trasmissione.

La puntata ci mostrerà infatti le sfide perse da Elena, Paily, Nicol e Cristiano, che dovranno abbandonare immediatamente la scuola.

Albe non se la passerà benissimo per la decisione della Pettinelli di sospendergli la maglia e Cosmary non sarà da meno per la decisione della maestra Celentano.

Rudy Zerbi farà spazio tra le sue file per un cantante di nome Calma che lo ha colpito molto ed è stato in grado di conquistarsi la sua fiducia.

Amici: in studio arriva Fiorella Mannoia

Spazio poi alla consueta gara di canto che viene valutata dall’opsite d’eccezione della puntata Fiorella Mannoia. All’immensa cantante il compito di stilare la classica che premierà con il primo posto per Sissi Cesana, con il secondo da Luigi Strangis e poi a seguire Crytical.

Le altre sfide di giornata sono state vinte da Dario Schirone per la Prova Tim e da Christian per la Prova Oreo. La maestra Celentano si è mostrata intransigente cono Mattia Zenzola, che da fermo per un grave infortunio ha dovuto risponde alle domande teoriche della maestra.