Anna Pettinelli polemica ad Amici2021-22: “Mi sembra una mattanza”. La battuta dissacrante di Rudy Zerbi

Anna Pettinelli non ha apprezzato la proposta di Rudy Zerbi di eliminare ogni settimana l'ultimo in classifica. La produzione ha comunque accettato ed è uscita Nicol.

Una puntata piena di suspence, quella del 16 gennaio di Amici2021-22. Le proposte di Rudy Zerbi e di Raimondo Todaro hanno portato a delle eliminazioni importanti tra gli allievi della scuola. Hanno lasciato infatti: Nicol, Cristiano ed Elena.

Anna Pettinelli ha, però, polemizzato, contro il nuovo metodo eliminatorio e le idee del collega Rudy Zerbi.

Anna Pettinelli polemizza contro la proposta di Rudy Zerbi ad Amici

La puntata del 16 gennaio di Amici è partita a bomba, con delle eliminazioni illustri tra gli allievi della scuola. Nel giro di un’ora hanno lasciato Cristiano, Elena e Nicol. Peccato, che poi, la tensione è scesa e la puntata è diventata piuttosto noiosa.

Ad aprire le danze è stato Raimondo Todaro, che ha deciso di sfidare apertamente Alessandra Celentano, provocando l’uscita dalla scuola del suo allievo Cristiano. La professoressa non si è detta d’accordo con la scelta del giudice Garrison: “Si sa che io è te non abbiamo gli stessi gusti”. Ma, effettivamente, Christian era del tutto superiore al compagno di scuola. La severa maestra di danza si vendicherà?

Ha rilanciato, poi, Rudy Zerbi con una proposta molto diretta alla produzione: “Mancano sette puntate al serale… Non voglio alimentare false speranze… Inutile da parte dei prof.

insistere sulle cause perse… L’ultimo o l’ultima classificata… Tornerà da dove è venuto”.

Anna Pettinelli, però, ha polemizzato contro la proposta del collega: “No, non ci penso per niente… Mi sembra una mattanza, non mi sembra una cosa giusta… Soggetti al piacere dell’artista”. Rudy Zerbi ha ribadito il suo punto di vista: “Ritorno delle mamme chioccia… Il posto fisso non c’è… Sei entrata nel pollaio anche tu“. Alla fine, è uscita proprio un’allieva di Rudy Zerbi, ma trovo sia importante cominciare a fare una scrematura in vista del serale.

Anna Pettinelli polemica, Rudy Zerbi in sfida con Raimondo Todaro

Tra tante eliminazioni, nella puntata del 16 gennaio di Amici, dopo la polemica di Anna Pettinelli, c’è stato spazio anche per un siparietto ironico tra due professori: Rudy Zerbi e Raimondo Todaro.

Effettivamente, ci volevano un po’ di battute per spezzare le continue esibizioni.

Il professore di canto ha osservato con molta attenzione l’esibizione di Francesca Tocca, moglie di Raimondo Todaro: “Volo altissimo… Ciao Raimondo, tutto bene?”. Maria De Filippi ha deciso, allora, di lanciare una sfida a suon di addominali tra i due insegnati, chiedendo se facessero quelli completamente alzati o a metà.

Rudy Zerbi ha risposto alla conduttrice televisiva in modo molto spiritoso: “Io tutto non mi sono mai alzato”.