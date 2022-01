Avanti un altro! Pure di sera: Paolo Bonolis torna su Canale5. I Vip che partecipano alla prima puntata

Programmi TV

Il ritorno in prima serata dello show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Scopri quali saranno i Vip a prendere parte al primo imperdibile appuntamento di stasera 16 gennaio 2022 ovviamente su Canale5.

Aventi un altro! Pure di sera si riprende la prima serata di Canale5 e fa segnare il suo atteso ritorno. Paolo Bonolis e tutto il bizzarro mondo fatto di personaggi stravaganti e divertenti tornano per fare compagnia al pubblico con la versione extra large dell’apprezzato programma che recentemente è tornato ad occupare il preserale della rete. A partire da oggi domenica 16 gennaio 2022 il programma creato dal genio del conduttore e da quello del suo braccio destro Stefano Santucci va in onda dalle ore 21:30 circa. Al suo fianco l’immancabile compagno di viaggio Luca Laurenti e l’arrivo di tanti personaggi Vip provenienti dal mondo del Grande Fratello, tutti pronti a gareggiare per un fine benefico.

Chi parteciperà alla prima puntata in prima serata dello show in onda su Canale5.

Avanti un altro! Pure di sera: il quiz torna in prima serata

Domenica 16 gennaio 2022 prende il via su Canale 5 Avanti un altro! Pure di sera. La versione extra large del divertente quiz ideato e condotto da Paolo Bonolis si prende la prima serata della rete Mediaset per offrire al pubblico un appuntamento imperdibile fatto di stravaganza, risate e grande intrattenimento.

A partire dalle ore 21:30 va in onda il primo imperdibile appuntamento della eccentrica trasmissione che nel corso dei nuovi appuntamenti proporrà di volta in volta una sfida differente tra categorie di personaggi Vip e non solo.

Nel primo appuntamento a giocare con il conduttore, con Luca Laurenti e con tutto lo speciale Minimondo ci saranno alcuni concorrenti del Grande Fratello VIP che risponderanno alle domande per cercare di aiutare l’associazione CE.R.S, la Onlus che si occupa di assistenza specialistica domiciliare gratuita a bambini con gravi disabilità.

Avanti un altro! Pure di sera: i Vip impegnati nel primo appuntamento

A provare di devolvere in beneficenza il montepremi messo in palio nel primo appuntamento scenderanno in campo gli amati e discussi Alex Belli, Patrizia De Blank, Andrea Casalino, Francesca Cipriani, Raffaella Fico, Martufello, Aldo Montano, Massimiliano Rosolino, Ainett Stephens e Flavia Vento.

A porgere loro le domande non ci saranno solo i due concorrenti ma anche delle vecchie conoscenze della televisione come Elisabetta Gregoraci e Pierfrancesco Pingitore.