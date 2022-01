Justice League: trama, cast e trailer del film sul gruppo di supereroi della DC in onda stasera

TV e Spettacolo

Torna in onda su Italia1 il film ispirato all’omonimo gruppo di supereroi provenienti dai fumetti della DC Comics. La chacchierata pellicola dal titolo di Justice League viene trasmessa in prima serata a partire dalle ore 21:20 circa di domenica 16 gennaio 2022 e anche in contemporanea streaming sul sito e l’applicazione di Mediaset Infinity. In televisione riappare dunque la prima avventura della speciale squadra formata da Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash nella quale i buoni se la dovranno vedere con una terribile minaccia proveniente dalle profondità della galassia arrivata sulla Terra per recupare dei cubi dal grandissimo potere.

Scopri la trama, il cast e le curiosità del film.

Justice League: le curiosità ed il cast della pellicola

Justice League è una pellicola del 2017 diretta da Zack Snyder, apprezzato regista di successo già firma di pellicole come 300 e Watchmen che durante la realizzazione di questa pellicola ebbe un grave lutto e nelle fasi finali dovette cedere il ruolo al collega Joss Whedon.

Il film è ispirato all’omonimo gruppo di supereroi dei fumetti DC Comics creato dal genio di Gardner Fox e che vanta tra gli interpreti principali svariati divi del cinema come Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa con al loro fianco la partecipazione di Ray Fisher e Ciarán Hinds.

Nonostante la grande attenzione del pubblico la pellicola si rivelò un grande flop commerciale ed in seguito ha ricevuto recensioni prevalentemente negative dalla critica ed da parte del pubblico stesso che lo giudicò ampiamente sotto le aspettative.

Justice League: la trama del film

Batman e Wonder Woman si rendono conto che una grande minaccia si è abbattuta sulla terra e per questo vanno in cerca di altri supereroi per farsi aiutare. Vanno in lungo ed in largo per il mondo e riescono così a reclutare Flash, Aquaman e Cyborg che si rivelerà una chiave importante per sventare la minaccia, dato che il suo corpo è stato prodotto proprio grazie al materiale che il cattivone di turno, il temibile alieno Steppenwolf, sta cercando di ritrovare.

Ad aiutare la squadra risulterà utile anche un grandissimo ritorno di un personaggio che tutti avevano dato per morto.