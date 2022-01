La Sposa con Serena Rossi in onda stasera su Rai1: la trama della nuova fiction con l’amata attrice e conduttrice

Serie TV - Fiction

A partire da domenica 16 gennaio 2022 debutta su Rai1 la nuova fiction interpretata da Serena Rossi. La bella attrice è la protagonista di La Sposa, il racconto della storia toccante di una donna degli anni ’60 costretta a doversi sposare contro la sua voglia per salvare dai debuti la sua famiglia. In una Italia immersa nel boom economico ma che deve combattere con le difficoltà tra Nord e Sud oltre alle difficili condizioni legate all’emancipazione femminile ed alla parità di genere. Questa sera in prima serata dalle ore 21:30 circa sulla rete ammiraglia della televisione pubblica va in onda il primo episodio del nuovo prodotto firmato da Endemol.

Scopri le anticipazioni della trama del primo episodio.

La Sposa: la prima puntata della nuova fiction di Rai1

Debutta oggi domenica 16 gennaio 2022 la nuova serie evento di casa Rai che in tre intensi appuntamenti ci racconterà una storia di emancipazione ed amore dell’Italia del boom economico degli anni ’60. Ad interpretare il ruolo della protagonista ci sarà Serena Rossi, apprezzato volto di Rai1 che negli ultimi anni si è imposta anche come amata cantante e conduttrice.

A partire dalle ore 21:30 va in onda il primo appuntamento con il prodotto firmato da Rai Fiction e Endemol Shine Italy per la regia di Giacomo Campiotti.

Nel cast de La Sposa anche gli attori Giorgio Marchesi e Maurizio Donadoni.

Una serie dedicata a tutte le donne che hanno contribuito al cambiamento dell’Italia di quegli anni.#LaSposa STASERA #16gennaio alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay@serenarossi_com pic.twitter.com/gEXVzbfBE5 — Rai1 (@RaiUno) January 16, 2022

La Sposa: la trama della prima puntata

Il primo episodio della fiction ci immerge nella Calabria di fine anni ’60.

La famiglia Saggese è devastata dai debiti e per sistemare la sua situazione decide di accettare un matrimonio per procura, con Maria che si sacrifica per il bene dei suoi cari. Quello che dovrebbe essere il futuro marito, l’agricoltore vicentino Vittorio Bassi, si rivela essere solo il cugino del reale coniuge che la aspetta al Nord dove la donna perderà le sue radici oltre alla speranza di poter riabbracciare un giorno il suo primo amore, Antonio, ormai partito per il Belgio.