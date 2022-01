Delitti in Paradiso: su Rai2 lunedì 17 gennaio 2022 altri due episodi della serie tv. La trama dei 2 episodi

Serie TV - Fiction

Su Rai2 lunedì 17 gennaio 2022 vanno in onda due nuovi episodi di Delitti in Paradiso dal titolo di Il corpo scomparso e Mistero in ospedale. Scopri la trama completa.

Rai2 lunedì 17 gennaio 2022 nella sua prima serata propone una nuova puntata dell’amato ciclo di stampo poliziesco dal titolo di Delitti in Paradiso. L’appuntamento di oggi va in onda a partire dalle ore 21:20 circa quando verranno messi in onda due nuovi episodi del ciclo dal titolo di Il corpo scomparso e Mistero in ospedale. Scopri la trama completa del doppio episodio che viene trasmesso questa sera e che fa parte della decima stagione della serie tv che ha conquistato il pubblico di Rai2 con le sue trame a tinte poliziesche.

Delitti in Paradiso – Il corpo scomparso: la trama dell’episodio

Lunedì 17 gennaio 2022 su Rai 2 torna in onda il ciclo poliziesco di Delitti In Paradiso con la sua decima stagione che aveva già fatto compagnia al pubblico del canale la scorsa estate.

Il terzo episodio della decima stagione prende il via stasera alle 21:20 e ci mostra l’ispettore Parker affrontare un nuovo complicato caso.

Florence si appresta a vivere con tristezza l’anniversario della morte di Patrice quando nel giardino di una lussuosa villa viene trovata una donna morta. Il nome della donna è quello di Cheryl Jackson e viene ritrovato dalla sua amica Danielle, che subito dopo il ritrovamento finisce per essere tramortita ed il suo corpo viene fatto sparire.

L’ispettore Parker indaga con tutte le sue forse per arrivare a sospettare di Gavin che però gode di un alibi di ferro grazie ad una proprietaria di un bar. Il mistero si infittisce quando il corpo di Cheryl viene ritrovato in mare, con un laccio da scarpe in una tasca che aiuterà il nostro detective a risolvere i due casi.

Delitti in Paradiso – Mistero in ospedale: la trama del secondo episodio di serata

Il secondo episodio di serata ci mostra Neville che viene punto da un insetto e va in shock anafilattico e dovrà essere accompagnato in ospedale.

Durante la sua prima notte nella struttura un’infermiera muore e lascia pensare ad un suicidio, come confermerebbe un biglietto lasciato vicino al corpo. Per Neville Parker c’è sotto qualcos’altro e così farà partire le indagini mentre le condizioni di salute dell’ispettore non migliorano e non aiuteranno per nulla.