La fidanzata non sopportava i figli di lui e l’uomo li butta dal balcone: decisa dura condanna per la coppia

Cronaca dal Mondo

La sentenza è arrivata in queste ore, a seguito della drammatica ricostruzione dei fatti che hanno portato Zhang Bo a compiere il folle gesto per rassicurare la nuova fidanzata.

Un fatto di cronaca ha sconvolto in queste ore la Cina, paese dove Zhang Bo ha spinto i suoi figli di uno e due anni dal balcone della propria abitazione, posta al quindicesimo piano della palazzina. I fatti risalgono al 2 novembre 2020 ma la sentenza è arrivata in queste ore e il Daily Mail ha colto l’occasione per ricostruire i dettagli della terribile vicenda, riuscendo anche a contattare l’ex moglie dell’uomo, in queste ore condannato a morte.

Tragedia in Cina, la fidanzata era gelosa dei figli

Secondo la ricostruzione degli eventi, Zhang Bo, di 27 anni, aveva iniziato una relazione con Ye Chengchen ancor prima del divorzio dalla moglie.

Stando al racconto fatto dall’ex moglie dell’uomo al Daily Mail, la ragazza avrebbe iniziato subito a manifestare rabbia nei confronti dei due bambini, non sopportando l’idea che lui li avesse avuti dalla precedente relazione.

La donna ha inoltre dichiarato che il tribunale aveva disposto che la bambina fosse affidata alla madre, mentre il figlio maschio al padre. Il giorno della tragedia però Zhang Bo era andato a prendere all’improvviso anche la bambina a casa dell’ex moglie e quest’ultima ha acconsentito, ignara ovviamente di cosa sarebbe successo ai propri figli.

L’uomo spinge i propri figli dal balcone: lui e la fidanzata sono condannati a morte

Una volta portati entrambi i figli a casa, l’uomo sarebbe stato preda di uno scatto di rabbia dovuto al fatto che la sua fidanzata avesse finto di tagliarsi i polsi nel corso di una videochiamata. Per questo, una volta raggiunta l’abitazione, Zhang Bo ha spinto i bambini dal balcone di casa, posta al quindicesimo piano della palazzina.

Subito dopo l’uomo avrebbe anche finto di correre disperato per le scale per farsi riprendere dalle telecamere di sorveglianza. Nonostante la messa in scena pianificata nei minimi dettagli, la polizia è riuscita ad andare in fondo alla vicenda e durante il processo la coppia è stata dichiarata colpevole e condannata a morte per il terribile gesto.