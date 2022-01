Festival di Sanremo: primo Big positivo al Covid dopo un tampone molecolare. L’annuncio sui social

Gossip

Anche quest'anno come per il precedente, la direzione del Festival di Sanremo ha messo a punto un protocollo da attivare in caso che un cantante o chiunque altro risulti positivi.

C’è già un big positivo tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022. L’annuncio è arrivato dallo stesso cantante sui social, che ha assicurato i fan sulle sue condizioni di salute. Proprio per ridurre i rischi di non partecipare alla kermesse a causa del virus, il nuovo protocollo del Festival consente, come già accaduto lo scorso anno con Irama, di partecipare alla gara con la messa in onda delle prove generali. Proprio su questo punto Amadeus aveva scherzato, invitando i big in gara ad arrivare alle prove generali pettinati.

Sanremo 2022: primo Big in gara positivo al Covid-19

È Aka7even il primo Big in gara al Festival di Sanremo 2022 il primo positivo al Covid-19.

Ciao a tutti,

Volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultato positivo al COVID-19.

Fortunatamente sto bene, non ho sintomi e altrettanto chi mi sta vicino.

Abbiate cura di voi stessi e restate in guardia,

Vi abbraccio forte!

A presto,

Aka — Aka 7even (@Aka7evenreal) January 17, 2022

I fan si sono immediatamente riversati sotto al suo posto augurandogli il meglio e una pronta guarigione, in tempo per partecipare alla Kermesse che sarà dal 1 al 6 febbraio prossimi.

I protocolli anti-covid del Festival di Sanremo

Come già accaduto lo scorso anno, anche per questa edizione del Festival di Sanremo i controlli sono serratissimi. Sono presenti in loco 15 sanitari del 118 a fare tamponi tutti i giorni, insieme a due tecnici di laboratorio e due laureati in biologia per processarli. I test anti-covid saranno eseguiti fino alla domenica successiva alla finale, per un totale di 150 test al giorno.

Ad essere sottoposti ai test tutti coloro che entrano dentro al teatro Ariston; oltre a questo presidio fisso, tutti, compresi anche i giornalisti che dovranno arrivare con un certificato che attesti un esito negativo, e dovranno sottoporsi a un tampone anche in loco.

I tamponi devono essere effettuati ogni 48 ore, una precauzione in più oltre all’obbligo di Green Pass.

Chi risulterà positivo al test rapido dovrà sottoporsi anche al molecolare per avere la certezza assoluta alla posività. Al momento questo protocollo è attivo solo per staff, giornalisti, artisti… ancora non è stato reso se anche il pubblico (già confermato con capienza al 100%) dovrà presentare un test negativo, oltre al Super Green Pass e alla mascherina Ffp2.

Se un cantante dovesse risultare positivo prima della gara, potrà partecipare con la messa in onda della prova generale. Se dovesse succedere che ad essere positivo sia il conduttore e direttore artistico Amadeus, è stata prevista una conduzione in collegamento da remoto.